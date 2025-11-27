Flammeninferno wegen Profitgier und Nachlässigkeit

Die Reaktion der Behörden auf das Feuer in einem Komplex aus acht Hochhäusern mit 4600 Bewohnern war bemerkenswert schnell. Sie wirkte fast choreografiert. Noch während die Rettungsarbeiten liefen, meldete sich Chinas Präsident Xi Jinping persönlich aus Peking zu Wort. Er forderte einen „rückhaltlosen Einsatz“, um das Feuer zu löschen und die Opferzahlen zu minimieren. Kurz darauf trat Hongkongs Regierungschef John Lee vor die Kameras. Und nur wenige Stunden später, noch bevor der Brand vollständig gelöscht war, präsentierte die Polizei bereits die Schuldigen: Drei Verantwortliche einer Baufirma wurden unter dem Vorwurf der groben Fahrlässigkeit festgenommen.