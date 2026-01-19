Ärzte und Apotheke bald unter einem Dach

Um insgesamt fünf Millionen Euro entsteht in der Tourismusgemeinde Seeboden ein Gesundheitszentrum. Ärzte und eine Apotheke finden Platz unter einem Dach.
Was die Gemeinde aus finanziellen Gründen in den vergangenen Jahren nicht schaffte, stellt jetzt die Firma „TMZS Liegenschaftsverwaltung OG“ mit Hannes Triebelnig auf die Beine. Und zwar geht es um das langersehnte Gesundheitszentrum in der Tourismusgemeinde.
„Wir haben viele Therapeuten, Ärzte, Masseure, die derzeit ihre Praxis zu Hause haben – sie alle freuen sich über das neue Zentrum. Zudem sind wir froh, dass dieses Gesundheitsprojekt endlich umgesetzt wird“, spricht Bürgermeister Thomas Schäfauer über die Wichtigkeit des insgesamt fünf Millionen Euro-Vorhabens, das gerade direkt an der Millstätter Straße entsteht.
Und so sollen sich im ersten und zweiten Stock Ärzte und Therapeuten einmieten können. „Ins Erdgeschoss zieht die Jakobus Apotheke ein, die Umsiedlung findet heuer im Spätherbst statt“, erklärt Triebelnig.
Parkproblem für Apotheke gelöst
Und damit wurde in der Gemeinde auch ein Parkproblem gelöst. „Denn dort, wo sich derzeit die Apotheke befindet, sind kaum Parkplätze vorhanden“, fügt Schäfauer hinzu.
Am neuen, hochmodernen Apotheken-Standort soll auch ein Medikamenten-Automat aufgestellt werden. „Bestimmte Produkte können dort zukünftig mit Rezept ausgedrückt werden“, informiert Triebelnig. Zudem soll ein Medikamenten-Roboter Ausgabe und Lagerhaltung optimieren.
Ende März soll der Rohbau fertig sein, Ende 2026 das gesamte Zentrum mit ausreichend Parkplätzen. Die Anbindung sei optimal. „Die Autobahn befindet sich in der Nähe und die Bezirkshauptstadt Spittal – gerade deshalb ist auch das Interesse an Mietern groß“, freut sich der Bauherr.
