Ärzte und Apotheke bald unter einem Dach

„Wir haben viele Therapeuten, Ärzte, Masseure, die derzeit ihre Praxis zu Hause haben – sie alle freuen sich über das neue Zentrum. Zudem sind wir froh, dass dieses Gesundheitsprojekt endlich umgesetzt wird“, spricht Bürgermeister Thomas Schäfauer über die Wichtigkeit des insgesamt fünf Millionen Euro-Vorhabens, das gerade direkt an der Millstätter Straße entsteht.