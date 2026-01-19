Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gesundheitszentrum

Ärzte und Apotheke bald unter einem Dach

Kärnten
19.01.2026 20:00
Am Ortsanfang von Seeboden entsteht das Gesundheitszentrum.
Am Ortsanfang von Seeboden entsteht das Gesundheitszentrum.(Bild: Schäfauer)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Um insgesamt fünf Millionen Euro entsteht in der Tourismusgemeinde Seeboden ein Gesundheitszentrum. Ärzte und eine Apotheke finden Platz unter einem Dach. 

0 Kommentare

Was die Gemeinde aus finanziellen Gründen in den vergangenen Jahren nicht schaffte, stellt jetzt die Firma „TMZS Liegenschaftsverwaltung OG“ mit Hannes Triebelnig auf die Beine. Und zwar geht es um das langersehnte Gesundheitszentrum in der Tourismusgemeinde.

„Wir haben viele Therapeuten, Ärzte, Masseure, die derzeit ihre Praxis zu Hause haben – sie alle freuen sich über das neue Zentrum. Zudem sind wir froh, dass dieses Gesundheitsprojekt endlich umgesetzt wird“, spricht Bürgermeister Thomas Schäfauer über die Wichtigkeit des insgesamt fünf Millionen Euro-Vorhabens, das gerade direkt an der Millstätter Straße entsteht.

Und so sollen sich im ersten und zweiten Stock Ärzte und Therapeuten einmieten können. „Ins Erdgeschoss zieht die Jakobus Apotheke ein, die Umsiedlung findet heuer im Spätherbst statt“, erklärt Triebelnig.

Hannes Triebelnig (li.) mit Gemeindechef Thomas Schäfauer.
Hannes Triebelnig (li.) mit Gemeindechef Thomas Schäfauer.(Bild: Elisa Aschbacher)

Parkproblem für Apotheke gelöst
Und damit wurde in der Gemeinde auch ein Parkproblem gelöst. „Denn dort, wo sich derzeit die Apotheke befindet, sind kaum Parkplätze vorhanden“, fügt Schäfauer hinzu.

Am neuen, hochmodernen Apotheken-Standort soll auch ein Medikamenten-Automat aufgestellt werden. „Bestimmte Produkte können dort zukünftig mit Rezept ausgedrückt werden“, informiert Triebelnig. Zudem soll ein Medikamenten-Roboter Ausgabe und Lagerhaltung optimieren.

Lesen Sie auch:
Die Grube in Seeboden wird gerade mit Aushub zugeschüttet. Danach will Wassermann Häuser, ...
Große Baupläne
Grube soll zu einem Wohn- und Feriendomizil werden
16.01.2026

Ende März soll der Rohbau fertig sein, Ende 2026 das gesamte Zentrum mit ausreichend Parkplätzen. Die Anbindung sei optimal. „Die Autobahn befindet sich in der Nähe und die Bezirkshauptstadt Spittal – gerade deshalb ist auch das Interesse an Mietern groß“, freut sich der Bauherr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten
162.000 mal gelesen
Krone Plus Logo
Fast manisch trainierte der junge Mann ständig seinen Körper, Johanna G. machte rund um den 7. ...
Salzburg
Acht Tote bei Lawinen in Salzburg und Steiermark
154.056 mal gelesen
Der Einsatz im Großarltal
Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
133.718 mal gelesen
Mehr Kärnten
Krone Plus Logo
Austria-Sportchef weg?
Finanzamt & ÖGK! Coach will keinen dritten Konkurs
Gesundheitszentrum
Ärzte und Apotheke bald unter einem Dach
In unwegsamem Gelände
Bei Forstarbeit ausgerutscht: Mann schwer verletzt
Krone Plus Logo
Tränen-Trip zum Finale
Wörthersee-Kellner ging durch Afrikas Fußballhölle
29. bis 31. Jänner
Berufswahl fällt mit der Lehrlingsmesse leichter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf