Bei Forstarbeit ausgerutscht: Mann schwer verletzt

Arbeitskollege hörte Hilferufe

Ein anderer Arbeiter hörte die Hilfeschreie des Österreichers, stieg zu ihm ab und setzte die Rettungskette in Gang. „Der 64-Jährige wurde von der Bergrettung Lienz geborgen und dann in das Krankenhaus Lienz eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann erlitt eine schwere Beinverletzung.