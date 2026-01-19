Vorteilswelt
In unwegsamem Gelände

Bei Forstarbeit ausgerutscht: Mann schwer verletzt

Tirol
19.01.2026 18:57
Symbolfoto
Symbolfoto(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Folgenschwerer Unfall bei Forstarbeiten in Osttirol: Ein 64-Jähriger rutschte am Montag in unwegsamem Gelände aus und stürzte. Der Mann musste mit einer schweren Verletzung ins Krankenhaus gebracht werden. 

0 Kommentare

Der 64-Jährige war am Montag kurz nach 10.30 Uhr im Bereich „Untertrojerle“ in Leisach mit Holzarbeiten beschäftigt. Plötzlich rutschte der Mann in unwegsamem Gelände aus und kam zu Sturz.

Arbeitskollege hörte Hilferufe
Ein anderer Arbeiter hörte die Hilfeschreie des Österreichers, stieg zu ihm ab und setzte die Rettungskette in Gang. „Der 64-Jährige wurde von der Bergrettung Lienz geborgen und dann in das Krankenhaus Lienz eingeliefert“, heißt es seitens der Polizei. Der Mann erlitt eine schwere Beinverletzung.

Tirol

