Türkei: Regime duldet nur schwache Opposition

Ein türkisches Gericht hat das Verfahren zur möglichen Absetzung des Oppositionsführers Özgür Özel vertagt. Die Verhandlung zur Annullierung des CHP-Parteitags von 2023 wurde am Montag auf Oktober verschoben. Offiziell geht es um angebliche Unregelmäßigkeiten, doch viele sehen darin einen weiteren Schritt, um die stärkste Oppositionspartei auszuschalten. Sollte Özel sein Amt verlieren, könnte das die Türkei in eine tiefe politische Krise stürzen.