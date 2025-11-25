SB-Laden-Einbrecher von Alarmanlage verscheucht

Selbstbedienungs- und Hofläden sind beliebte Ziele für Gelegenheitsdiebe. Daher sind mittlerweile einige davon mit Alarmanlagen gesichert – so auch einer in St. Kanzian am Klopeiner See.
Mitten in der Nacht auf Dienstag, gegen 1 Uhr früh, machte sich ein Einbrecher an einem Selbstbedienungsladen in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeiner See zu schaffen. Dabei löste er aber die installierte Alarmanlage aus.
Einbrecher flüchtete
„Bei der Zufahrt wurde mit dem Anzeiger telefonischer Kontakt aufgenommen, welcher mitteilte, dass der Täter den Laden bereits wieder verlassen hätte und in unbekannte Richtung geflüchtet sei“, berichtet die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete – leider ohne Erfolg.
Hatte schon einmal dort zugeschlagen
Dabei soll es sich um einen Wiederholungstäter handeln. „Der Täter ist eine männliche Person mit schwarzem Hoodie, welcher dort bereits einmal eingebrochen hätte“, so die Polizei. Der genaue Schaden ist noch nicht bekannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.