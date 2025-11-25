81-Jährige tappte bei „Staatsanwalt“ in die Falle

„Gegen 16:30 Uhr übergab die Frau Schmuck und Bargeld in der Höhe von mehreren zehntausend Euro an eine unbekannte männliche Person, ca. 180 cm groß und sehr schmal“, berichtet die Polizei. Erst nach der Übergabe konnte die 56-jährige Tochter erreicht werden. „Sie gab an, dass es ihr gut gehe und es zu keinem Unfall gekommen war“, so die Polizei.