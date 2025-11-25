„Bossing“-Klage gegen Ex-Chef endete mit Vergleich

„Besser, die Sache endet“

Das Unternehmen hatte sich so erfolgreich freigekauft, immerhin hatte der betroffene Mitarbeiter ursprünglich von seinem ehemaligen Arbeitgeber rund 18.000 Euro Schmerzengeld für die psychischen Schmerzen sowie einen Verdienstentgang von 10.000 Euro gefordert. Aber die Gattin des Klägers brachte es auf den Punkt: „Es hat nicht die Gerechtigkeit gesiegt. Aber es ist besser, die Sache endet nun, als dass wir uns die kommenden Jahre vergällen.“



