„Habe erstmals gespürt, wie es sich anfühlen soll“

„Natürlich ist es etwas Besonderes, wenn es gelingt, eine frisch gebackene Doppelweltmeisterin hinter sich zu lassen“, strahlte Victoria Olivier, nachdem sie am Donnerstag beim zweiten Europacup-Super-G im Sarntal (It) 0,15 Sekunden vor der in Saalbach in Abfahrt und Team-Kombi vergoldeten US-Amerikanerin Breezy Johnson auf Rang zwei gefahren war. „Wobei ich mit meiner Leistung hier auch zufrieden gewesen wäre, wenn Breezy vor mir gelandet wäre.“