Speed-Prinzessin konnte Gold mit dem Papa feiern

Papa war live vor Ort

Eine Sternstunde, die sie mit ihrem Papa Heinrich feiern konnte. Der war extra aus dem Bregenzerwald angereist, um vor Ort die Daumen zu drücken. „Dass er hier ist, macht es für mich noch schöner“, sagte Vici, die sich im Oktober 2022 das Kreuzband gerissen und erst am 6. Dezember 2023 in Zinal (Sz) ihr Renncomeback gefeiert. Drei Tage später war sie bereits in Hippach beim Europacup-Riesentorlauf Vierte geworden - ihr bestes EC-Resultat überhaupt.