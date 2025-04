Barbara Karlichs Team erhielt die Kündigung

Konserven bis Ende 2026

Doch der endgültige Abschied zieht sich wie ein Drama in mehreren Akten: Weil noch ein großer Vorrat an vorproduzierten Folgen in der ORF-Schublade schlummert, bleibt Karlich den Zuschauern bis Ende 2026, Anfang 2027 erhalten – zumindest als Konserve. Frisch vom Band gibt’s dann aber nichts mehr!