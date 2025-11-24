Vorteilswelt
Binnen nur 48 Stunden

40 Zentimeter Neuschnee: Lawinenwarner alarmiert!

Tirol
24.11.2025 12:18
Im Gelände wird es mit den prognostizierten Neuschneefällen kritisch – große Vorsicht ist angebracht.
Im Gelände wird es mit den prognostizierten Neuschneefällen kritisch – große Vorsicht ist angebracht.

In den vergangenen Tagen gab der Winter ein kräftiges Lebenszeichen von sich – sogar in tieferen Lagen. Und er hat offenbar noch nicht genug: Die Meteorologen prognostizieren bis Mittwoch fast einen halben Meter Neuschnee in den Tiroler Bergen. Der Lawinenwarndienst ist alarmiert und startet daher vermutlich ab Freitag mit seinem täglichen Lagebericht.

Bisher stand der Winter in Tirol nur in den Startlöchern, in den nächsten Tagen zeigt er freilich erstmals richtig „Flagge“. Die Experten warnen deshalb vor der mit den Neuschneefällen verbundenen Lawinengefahr in den Bergen!

Zillertaler Alpen, Tuxer Alpen, Hohe Tauern
Vor allem in den kommenden 48 Stunden wird es in der Höhe kräftig schneien. „Betroffen sind besonders der Alpenhauptkamm im Zillertal, die Osttiroler Tauern und die Tuxer Alpen“, betont Patrick Nairz, der Leiter des Tiroler Lawinenwarndiensts im Gespräch mit der „Krone“. 

Je dunkler das Blau, desto mehr Schnee soll fallen. Am Zillertaler Hauptkamm, in den Tuxer Alpen ...
Je dunkler das Blau, desto mehr Schnee soll fallen. Am Zillertaler Hauptkamm, in den Tuxer Alpen und in den Osttiroler Hohe Tauern wird fast ein halber Meter erwartet.

Hauptniederschläge in Nacht auf Dienstag
In diesen Regionen sind bis zu 40 Zentimeter Neuschnee zu erwarten. „Im übrigen Tirol rechne ich laut den Prognosen mit 20 Zentimetern“, sagt der Experte.  Die Hauptniederschläge wird es wohl in der Nacht auf Dienstag geben. Im Lauf des Mittwochs dürfte sich die Situation wieder beruhigen.

Der Neuschnee wird die Triebschneepakete verdecken, sodass sie in der Folge für die Wintersportler kaum zu erkennen sein werden.

Patrick Nairz, Leiter Lawinenwarndienst Tirol

Ansturm auf die Berge beginnt
Dann werden wohl wieder die Skitourengeher die Berge stürmen. Denn bisher herrschten praktisch landesweit noch keine vernünftigen Bedingungen. Das könnte sich mit den Schneefällen allerdings merklich ändern. 

Gefahr vor allem im sehr steilen Gelände
Doch Vorsicht: Laut Nairz hat Wind zuletzt viel Schnee verfrachtet, sodass sich gefährliche Triebschneepakete bildeten. „Der Neuschnee wird diese verdecken, sodass sie in der Folge kaum zu erkennen sein werden“, warnt der Experte die Wintersportler. Die Gefahr lauere vor allem in sehr steilem Gelände und nehme mit der Höhe zu.

Lesen Sie auch:
Am Sonntag tummelten sich zahlreiche Familien im Wiener Stadtpark. Für die kommende Woche ...
Neuschnee in Sicht
Kälte mit Glatteisgefahr: Winter bleibt vorerst!
23.11.2025
Horrorunfall im Schnee
Panik-Sprung aus Führerhaus, dann von Lkw erfasst!
21.11.2025
Teils nur mit Ketten
Wieder Schnee: Unfälle, Verletzte und Totalsperren
21.11.2025

Lagebericht löst ab Freitag den Blog ab
Aller Voraussicht nach startet der Tiroler Lawinenwarndienst ab Freitag dieser Woche mit seiner täglichen Prognose. Bis dahin wird regelmäßig ein Blogbeitrag zur aktuellen Situation veröffentlicht.

Porträt von Peter Freiberger
Peter Freiberger
