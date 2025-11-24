40 Zentimeter Neuschnee: Lawinenwarner alarmiert!

In den vergangenen Tagen gab der Winter ein kräftiges Lebenszeichen von sich – sogar in tieferen Lagen. Und er hat offenbar noch nicht genug: Die Meteorologen prognostizieren bis Mittwoch fast einen halben Meter Neuschnee in den Tiroler Bergen. Der Lawinenwarndienst ist alarmiert und startet daher vermutlich ab Freitag mit seinem täglichen Lagebericht.