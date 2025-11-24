Kokain aus Auto geworfen: Zwei Männer festgenommen

Im Zuge der Erhebungen führte die Spur zu dem 47-jährigen Villacher. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen an. Die Ermittler stießen auf weitere 110 Gramm Kokain, mehrere zehntausend Euro Bargeld, zwei Suchtgiftwaagen, mehrere Mobiltelefone sowie eine kleinere Menge XTC-Tabletten. Beide Männer wurden am 23. Oktober auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Erhebungen werden geführt.