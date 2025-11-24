Vorteilswelt
Polizei schlug zu

Kokain aus Auto geworfen: Zwei Männer festgenommen

Kärnten
24.11.2025 12:35
Die Beamten konnten weitere 110 Gramm Kokain, mehrere zehntausend Euro Bargeld, zwei ...
Die Beamten konnten weitere 110 Gramm Kokain, mehrere zehntausend Euro Bargeld, zwei Suchtgiftwaagen, mehrere Mobiltelefone und eine kleinere Menge XTC Tabletten sicherstellen.(Bild: LPD Kärnten)

Bei einer Verkehrskontrolle warf ein 40-Jähriger einen „größeren Gegenstand“ aus dem Auto – dabei handelte es sich um 200 Gramm Kokain. Weitere Ermittlungen führten zu zehntausenden Euro Bargeld, XTC-Tabletten und mehr ...

Seit September ermittelte der Fachbereich Suchtmittel des operativen Kriminaldienstes Villach gegen einen 47-jährigen Villacher sowie einen 40-jährigen Komplizen aus dem Bezirk Villach. Am 22. Oktober konnten Beamten im Zuge der Ermittlungen und einer Verkehrskontrolle den 40-Jährigen beobachten, wie dieser einen größeren Gegenstand am Ende einer Brücke aus dem Fahrzeug warf. 

Großen Gegenstand aus Auto geworfen
Die Beamten reagierten sofort und suchten den Bereich ab: „Der Gegenstand konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Dabei handelte es sich um ca. 200 Gramm Kokain“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Der 40-Jährige wurde festgenommen.

Im Zuge der Erhebungen führte die Spur zu dem 47-jährigen Villacher. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung bei dem Verdächtigen an. Die Ermittler stießen auf weitere 110 Gramm Kokain, mehrere zehntausend Euro Bargeld, zwei Suchtgiftwaagen, mehrere Mobiltelefone sowie eine kleinere Menge XTC-Tabletten. Beide Männer wurden am 23. Oktober auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Erhebungen werden geführt. 

