Verletzter GAK-Kicker Jano hatte Glück im Unglück

Schlimme Bilder waren es von der Verletzung von GAK-Kicker Zeteny Jano, der im Spiel bei Rapid ohne Fremdeinwirkung umgeknickt war. Von der Rettung musste er vom Feld getragen werden. Die schlimmsten Befürchtungen bewahrheiteten sich nicht, der Knöchel ist nicht gebrochen. Denn mittlerweile steht die Diagnose fest.
Nicht zum Anschauen war die Szene im Wiener Allianz Stadion zwischen Rapid und dem GAK: In der 34. Minute knöchelte Zeteny Jano ohne Fremdeinwirkung um und musste unter Tränen von der Rettung vom Platz getragen werden. Das Schlimmste wurde befürchtet. „Wenn man die Fernsehbilder sieht, war ehrlicherweise mit einer noch schwereren Verletzung zu rechnen“, sagt GAK-Sportchef Tino Wawra.
Denn mittlerweile kennt man die genaue Diagnose. Das Wichtigste: Der Verdacht auf einen Knöchelbruch bestätigte sich nicht. Vielmehr handelt es sich um einen knöchernen Bänderausriss, einen Abbruch des Knochenschüppchens sowie eine Rissquetschwunde. Die Herbstsaison ist damit aber vorbei. „Auch wenn der Ausfall extrem schmerzt, bin ich froh, dass es kein schwerwiegender Knochenbruch ist und wir im Laufe des Frühjahrs wieder mit ihm rechnen können.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.