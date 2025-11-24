26-Jähriger springt nach Raub an Oma aus Fenster

Sprungtuch war vorbereitet

Plötzlich öffnete er ein Fenster und sprang hinaus. Dank der bereits vor Ort befindlichen Feuerwehr war ein Sprungtuch vorbereitet, auf dem der Tatverdächtige weich landete. Der tobende Mann wurde aufgrund der Anordnung der Staatsanwaltschaft vor Ort festgenommen und in ein Spital gebracht. Das geraubte Gut sowie eine unbekannte Menge Crystal Meth wurden sichergestellt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann suchtkrank ist und vermutlich eine Psychose erlitt.