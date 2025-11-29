Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Sunny (zwölf Jahre) hat keine Zähne mehr und möchte altersbedingt seine Ruhe haben. Der betagte, liebe Vierbeiner hat leichte Schmerzen am Rücken und bekommt hierfür Schmerzmittel sowie Leber-Medikamente. Ansonsten ist er noch recht fit und düst gerne im Freien herum. Mit ruhigen Hunden, die nicht aufdringlich sind, ist Sunny gut verträglich. Alleine bleiben mag er nicht, da er die Anwesenheit seines Besitzers rund um die Uhr gewohnt ist. Er braucht einen Einzelplatz am Stadtrand oder Land bei Menschen, die in einem kinderlosen Haushalt leben und viel Zeit für ihn haben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.