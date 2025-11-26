Kleiner Hilferuf für eine große Waschmaschine

7000 Euro kostet eine Maschine

Doch die alte Haushaltsmaschine ist am Limit. Deshalb muss das Tierasyl immer öfter extern waschen lassen – eine teure Notlösung. Eine neue Industriewaschmaschine mit Trockner kostet rund 7000 Euro. Lang: „Jede Spende hilft den Tieren sofort. Unsere Schützlinge bleiben warm, trocken und gesund – ihr Stress reduziert sich, weil saubere Textilien eben auch kuschelige Geborgenheit geben.“