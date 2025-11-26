Kleiner Hilferuf für eine große Waschmaschine

Kuschelige, saubere Wärme wollen dieTierschützer vom Assisi-Hof ihren kleinen und größeren Schmusekatzen gewährleisten. Sie bitten um Unterstützung für eine neue Waschmaschine, deren Preis im vierstelligen Bereich liegt.
Am „Assisi-Hof“ in Stockerau dreht sich die Waschmaschine ununterbrochen – bis zu fünfmal täglich, rund 40 Kilo Wäsche. Decken, Handtücher und Bezüge aus Quarantäne- und Pflegebereichen müssen sauber sein, damit Katzen, Hunde, Igel und Kaninchen gesund bleiben. „Ohne saubere Textilien können wir Krankheiten und Parasiten nicht kontrollieren“, appelliert Hofleiterin Stephanie Lang.
7000 Euro kostet eine Maschine
Doch die alte Haushaltsmaschine ist am Limit. Deshalb muss das Tierasyl immer öfter extern waschen lassen – eine teure Notlösung. Eine neue Industriewaschmaschine mit Trockner kostet rund 7000 Euro. Lang: „Jede Spende hilft den Tieren sofort. Unsere Schützlinge bleiben warm, trocken und gesund – ihr Stress reduziert sich, weil saubere Textilien eben auch kuschelige Geborgenheit geben.“
