Ottakringer „Wunschbaum“ erfüllt Kinderträume

Das Europahaus des Kindes ist ein gemeinnütziger Verein mit drei sozialpädagogischen Wohngruppen in Ottakring. Hier erhalten Kinder und Jugendliche ein liebevolles Zuhause, wenn ihre Eltern oder Angehörigen aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage sind, für ihr Wohl und ihre Sicherheit zu sorgen. Die Einrichtung bietet ihnen Halt, Begleitung und einen geschützten Rahmen.

A-way ist eine Notschlafstelle für Jugendliche zwischen 14 und 21 Jahren, die sich in akuten Krisensituationen befinden – sei es durch familiäre Konflikte, Wohnungslosigkeit oder andere Notlagen. Sie erhalten dort nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern auch professionelle Beratung und Unterstützung bei der Suche nach langfristigen Lösungen.