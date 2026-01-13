Geht es jetzt schnell? Mainz lockt ÖFB-Teamspieler

Mainz 05 soll starkes Interesse an einer Verpflichtung von ÖFB-Teamspieler Stefan Posch haben. Ein Abschied des Defensivspielers aus Italien noch im Winter ist – gerade hinsichtlich der anstehenden WM – durchaus eine realistische Option ...
Schon öfter wurde Posch mit einer Rückkehr nach Deutschland in Verbindung gebracht. Nun soll sich Mainz 05 berechtigte Hoffnungen auf eine Verpflichtung machen, wie die „Allgemeine Zeitung“ berichtet.
Schon über 100 Bundesliga-Spiele
Bei den Deutschen soll der ÖFB-Kicker die nicht immer sattelfeste Defensive verstärken und damit helfen, die Klasse zu halten. Für Posch eine interessante Option, da er derzeit bei Como in der Serie A nur sporadisch zum Einsatz kommt.
Zudem kennt der 28-Jährige die Bundesliga bereits – zwischen 2016 und 2023 absolvierte er insgesamt 109 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse für die TSG Hoffenheim. Die Transferrechte von Posch liegen derzeit beim FC Bologna, der ihn an Ligarivalen Como verliehen hat.
