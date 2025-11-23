Vorteilswelt
Schlagersänger erzählt

Das läuft bei Semino Rossi gerade nicht ganz rund

Salzburg
23.11.2025 15:30
Semino Rossi am Christkindlmarkt in Salzburg
Semino Rossi am Christkindlmarkt in Salzburg(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Auch Stars sind nicht immer perfekt: Schlagerstar Semino Rossi verriet der „Krone“, dass seine Weihnachtspläne noch ausbaufähig sind. Für seine Lieben will sich der Sänger nämlich besonders viel Mühe geben.

Schnelles Vorankommen ist am Salzburger Christkindlmarkt generell selten möglich. Noch mehr Zeit und Geduld muss man jedoch einberechnen, wenn man Schlager-Superstar Semino Rossi ist. Der gebürtige Argentinier ließ es sich nicht nehmen, zwischen seinen Auftritten in Altötting (Deutschland) und in Linz, einen kurzen Zwischenstopp in Salzburg zu machen.

Geduldig nahm sich der Schlagerstar bei seinem Besuch am Christkindlmarkt am Samstag Zeit für ...
Geduldig nahm sich der Schlagerstar bei seinem Besuch am Christkindlmarkt am Samstag Zeit für Fotos mit seinen Fans.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Von aufmerksamen Besuchern des Weihnachtsmarktes wurde der Sänger beim Bummeln über das Gelände natürlich sofort erkannt! Im Akkord wurden etliche Selfies gemacht und nette Worte ausgetauscht.

Die waschechten Fans hatten natürlich auch schon ein brennendes Gesprächsthema: Nach über zehn Jahren brachte der Schlagerstar kürzlich eine neue Weihnachts-CD auf den Markt.

Einige Fans wussten es bereits: Semino Rossi kommt am 10. Dezember wieder nach Salzburg für ein ...
Einige Fans wussten es bereits: Semino Rossi kommt am 10. Dezember wieder nach Salzburg für ein Konzert im Congress.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Ein Herzensprojekt, wie Semino Rossi der „Krone“ verriet: „Es gibt darauf auch viele Titel, die ich aus meiner Heimat Argentinien mitgebracht habe. Ich wollte ein bisschen eine Mischung aus lateinamerikanischen Klängen in Kombination mit den in Europa bekannten Weihnachtsklängen“, so der Sänger. Als namhafte Unterstützung hat sich Rossi Andrea Berg und Thomas Anders in Boot geholt.

„Weiß noch nicht, was ich kochen werde“

Privat feiert Rossi Weihnachten übrigens nach argentinischem Brauch. „Am 8. Dezember ist unser Christbaum bereits geschmückt. Am 25. Dezember werde ich etwas für die Familie kochen – aber ich weiß noch nicht was“, lacht er. Davor steht für den 63-Jährigen noch allerhand Arbeit am Programm. Unter anderem tritt Semino Rossi am 10. Dezember im Congress Salzburg auf und präsentiert dabei seine neuen Weihnachtssongs.

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

Folgen Sie uns auf