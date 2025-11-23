Das läuft bei Semino Rossi gerade nicht ganz rund

„Weiß noch nicht, was ich kochen werde“

Privat feiert Rossi Weihnachten übrigens nach argentinischem Brauch. „Am 8. Dezember ist unser Christbaum bereits geschmückt. Am 25. Dezember werde ich etwas für die Familie kochen – aber ich weiß noch nicht was“, lacht er. Davor steht für den 63-Jährigen noch allerhand Arbeit am Programm. Unter anderem tritt Semino Rossi am 10. Dezember im Congress Salzburg auf und präsentiert dabei seine neuen Weihnachtssongs.