Mann kollabiert, fällt mehrere Meter von Baugerüst

Das Bewusstsein verlieren ist schlimm genug – in luftiger Höhe auf einem Baugerüst kann es lebensgefährlich werden. Genau das widerfuhr einem 60-jährigen Bauarbeiter. Laut ersten Angaben soll ein medizinischer Notfall dazu geführt haben, dass der Mann das Bewusstsein verlor und anschließend von dem Gerüst abstürzte.