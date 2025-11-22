Mann kollabiert, fällt mehrere Meter von Baugerüst

Freitagfrüh stürzte ein 60-jähriger Bauarbeiter in Wien-Donaustadt aufgrund eines plötzlichen Kollapses mehrere Meter von einem Baugerüst. Die Berufsrettung Wien wurde umgehend alarmiert und versorgte den Mann noch vor Ort. Er wurde in einem kritischen Zustand in ein Spital gebracht.
Das Bewusstsein verlieren ist schlimm genug – in luftiger Höhe auf einem Baugerüst kann es lebensgefährlich werden. Genau das widerfuhr einem 60-jährigen Bauarbeiter. Laut ersten Angaben soll ein medizinischer Notfall dazu geführt haben, dass der Mann das Bewusstsein verlor und anschließend von dem Gerüst abstürzte.
Mann in kritischem Zustand im Spital
Seine Kollegen reagierten sofort, leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und riefen die Rettung. Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn in kritischem Zustand ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Vorfall laufen.
