„Wir hätten auch die Stadthalle füllen können“

BC Vienna ist in der ersten Saison in der Adriatic League angekommen. Gleich im ersten Monat stellten die Wiener mit Gregor Glas den MVP, den besten Spieler, des Monats Oktober. „Das freut mich natürlich“, nickt der slowenische Shooting Guard. Der auch weiß, „dass die meisten unserer Gegner eingespielte Mannschaften sind, wir uns erst finden müssen. Aber wir arbeiten im Training sehr hart daran, immer besser zu werden.“