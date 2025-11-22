„Wir hätten auch die Stadthalle füllen können“

Die neue Sportarena Wien wird am Sonntag zum Basketball-Mekka. BC Vienna empfängt in der Adriatic League Top-Klub Roter Stern Belgrad. Vorstand Petar Stazic freut sich über das ausverkaufte Haus. Der Andrang wäre sogar noch viel größer gewesen.
„Das wird großartig“, blitzen die Augen von BC-Vienna-Vorstand Petar Stazic, wenn er über das Spiel seiner Korbjäger am Sonntag gegen Roter Stern Belgrad spricht. Die Serben reisen als Tabellendritter der Euroleague zum Adriatic-League-Duell mit den Wiener an. Direkt vom Gastspiel in Valencia Freitagabend geht es am Samstag nach Österreich.
Wo die Sportarena Wien auf das ausverkaufte Basketball-Spektakel vorbereitet wird. Der Boden wird beklebt, die Banden aufgestellt, Tribünen und VIP-Bereich hergerichtet. „Die Halle ist wirklich super, alles top, wir freuen es sehr darauf, das Spiel hier auszutragen“, schwärmt Stazic. Obwohl er ergänzen muss: „Schade natürlich, dass die große Stadthalle für den Termin nicht zur Verfügung gestanden ist. Ich glaube, wir hätten auch die voll machen können.“
BC Vienna ist in der ersten Saison in der Adriatic League angekommen. Gleich im ersten Monat stellten die Wiener mit Gregor Glas den MVP, den besten Spieler, des Monats Oktober. „Das freut mich natürlich“, nickt der slowenische Shooting Guard. Der auch weiß, „dass die meisten unserer Gegner eingespielte Mannschaften sind, wir uns erst finden müssen. Aber wir arbeiten im Training sehr hart daran, immer besser zu werden.“
Hund, Kaffee und perfekte Steaks
Wenn er gerade nicht trainiert, geht Gregor gerne mit seinem Hund im Prater spazieren. „Wien ist eine wunderbare Stadt zum Leben“, liebt er auch die Kaffeehäuser. Essen kocht er sich am liebsten selbst: „Das ist so ein Hobby vorn mir. Am liebsten brate ich Steaks und versuche immer das perfekte Steak zu machen.“ Am Sonntag gilt es, Belgrad in die Pfanne zu hauen.
