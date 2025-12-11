Vorteilswelt
Kita-Bau im Endspurt

Kleinkinder ziehen bald in neue vier Wände

Kärnten
11.12.2025 20:00
So wird die neue Kita in St. Michael aussehen.
So wird die neue Kita in St. Michael aussehen.(Bild: Wetschko Architekten)

Erst vor sechs Monaten war der Spatenstich, nun geht es in der neuen Kindertagesstätte in der Gemeinde Feistritz ob Bleiburg bald ins Bau-Finale. 

„Sie sehen es: Es dauert nicht mehr lange!“, freut sich Bürgermeister Hermann Srienz sichtlich stolz. Den Baufortschritt der Kindertagesstätte, die sich direkt neben der ebenso modernen und schicken Gemeinde in St. Michael ob Bleiburg befindet, kann er sich jeden Tag „live“ von seinem Schreibtisch aus ansehen.

Ab Februar sollen dort zwei Kleinkindgruppen Platz finden. Srienz: „Der Termin wird eingehalten.“ Die Gemeinde, die einen großen Zuzug von jungen Familien hat, wartet schon ungeduldig auf die zusätzlichen Betreuungsplätze für unter 3-Jährige.

1,7 Millionen Euro werden investiert; vom Land und natürlich auch aus der Gemeindetasche. Und das in Zeiten von Einsparungen und bankrotten Kommunen. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir das Projekt trotzdem umsetzen können“, erklärt Srienz, der genauso wie alle anderen Kärntner Gemeinden auf Sparkurs ist. Rund 2000 Quadratmeter groß war die Wiese, auf der die Kinderbetreuungsstätte jetzt Platz findet. Ein wichtiges Investment in die Zukunft, wenn es nach dem Gemeindechef geht, immerhin werden die Gruppengrößen eher verkleinert, weitere Gruppen also nötig.

Geplant wurde das Projekt vom Bleiburger Architekt Reinhold Wetschko. Viele Arbeiten werden von regionalen Betrieben umgesetzt.

In der ehemaligen Kita im Schulzentrum wird übrigens eine neue Kindergartengruppe entstehen. Insgesamt gibt es dann vier Gruppen für 3- bis 6-jährige Kinder.

