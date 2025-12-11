Kleinkinder ziehen bald in neue vier Wände

1,7 Millionen Euro werden investiert; vom Land und natürlich auch aus der Gemeindetasche. Und das in Zeiten von Einsparungen und bankrotten Kommunen. „Wir sind sehr froh darüber, dass wir das Projekt trotzdem umsetzen können“, erklärt Srienz, der genauso wie alle anderen Kärntner Gemeinden auf Sparkurs ist. Rund 2000 Quadratmeter groß war die Wiese, auf der die Kinderbetreuungsstätte jetzt Platz findet. Ein wichtiges Investment in die Zukunft, wenn es nach dem Gemeindechef geht, immerhin werden die Gruppengrößen eher verkleinert, weitere Gruppen also nötig.