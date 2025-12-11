Nach 12 Jahren: Kabeg-Vorstand kündigt Rückzug an!

Gleichzeitig stellte der Aufsichtsrat das Budget für 2026 fest. Der Voranschlag weist ein Minus von 24,8 Millionen Euro aus, dennoch betonte der Aufsichtsratsvorsitzende, dass die Qualität der Patientenversorgung weiterhin oberste Priorität habe. Um die Liquidität zu sichern, werden Teile der vorhandenen Rücklagen in Höhe von 45,8 Millionen Euro aufgelöst. Die KABEG ist mit rund 8.500 Beschäftigten der größte Arbeitgeber Kärntens und deckt 80 Prozent der öffentlichen Gesundheitsleistungen im Bundesland ab.