Schwer bewaffnete Migranten-Razzien in den USA

„Wir haben maskierte, schwer bewaffnete Beamte in paramilitärischer Kleidung gesehen, die in unmarkierten Autos fahren, US-Bürger aufgrund ihrer Hautfarbe ins Visier nehmen, rassistisch profilieren und wahllos Menschen auf Parkplätzen und unseren Gehwegen aufgreifen“, schilderte der Gouverneur von North Carolina, der Demokrat Josh Stein, aufgebracht. Gewalttätige Kriminelle ohne Papiere sollten zwar abgeschoben werden, erklärte Stein in einer Videobotschaft. Jedoch wolle jeder in seiner Gemeinde sicher sein und das Vorgehen zu vieler Bundesbeamter bewirke in Charlotte das genaue Gegenteil.