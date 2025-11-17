Vorteilswelt
„Rassistisch“

Schwer bewaffnete Migranten-Razzien in den USA

Außenpolitik
17.11.2025 09:12
Beamte suchen nach zwei flüchtigen Personen – diese waren beim Verkauf von Blumen am Straßenrand ...
Beamte suchen nach zwei flüchtigen Personen – diese waren beim Verkauf von Blumen am Straßenrand angehalten worden.(Bild: AFP/RYAN MURPHY)

Viele sind entsetzt: Am Wochenende sind bei Razzien gegen Einwanderer im US-Bundesstaat North Carolina mindestens 81 Menschen festgenommen worden.

US-Präsident Donald Trump setzt auf verstärkte Festnahmen von Einwanderern in von Demokraten geführten Städten: In den vergangenen Monaten gab es bereits größere Aktionen in Chicago, Los Angeles und Washington. Nun schlugen die Beamten in der Stadt Charlotte zu.

„Wir haben maskierte, schwer bewaffnete Beamte in paramilitärischer Kleidung gesehen, die in unmarkierten Autos fahren, US-Bürger aufgrund ihrer Hautfarbe ins Visier nehmen, rassistisch profilieren und wahllos Menschen auf Parkplätzen und unseren Gehwegen aufgreifen“, schilderte der Gouverneur von North Carolina, der Demokrat Josh Stein, aufgebracht. Gewalttätige Kriminelle ohne Papiere sollten zwar abgeschoben werden, erklärte Stein in einer Videobotschaft. Jedoch wolle jeder in seiner Gemeinde sicher sein und das Vorgehen zu vieler Bundesbeamter bewirke in Charlotte das genaue Gegenteil.

Sogar mit Drohnen wird versucht, Migranten aufzuspüren.
Sogar mit Drohnen wird versucht, Migranten aufzuspüren.(Bild: AFP/RYAN MURPHY)

Viele der Festgenommenen hätten eine „umfangreiche kriminelle und einwanderungsbezogene Vorgeschichte“, versuchte der leitende Kommandant der US-Grenzschutzbehörde Gregory Bovino am Sonntag (Ortszeit) auf der Plattform X zu rechtfertigen. Die Festnahmen seien am Samstag innerhalb von etwa fünf Stunden erfolgt.

Zum Hintergrund
Das Heimatschutzministerium hatte die Razzien am Samstag damit begründet, dass sich lokale Behörden geweigert hatten, mit den Bundesbehörden zusammenzuarbeiten. Die örtliche Polizei nehme an den Razzien des Bundes nicht teil, hieß es.

