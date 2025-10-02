Lara Gut-Behrami sperrt Journalisten aus

Ski-Star knallhart: Lara Gut-Behrami hat sich am Mittwoch in ihrer Schweizer Heimat über die anstehende Saison – es wird ihre letzte sein – geäußert. Journalisten eines Mediums mussten, bevor sie die Bühne betrat, den Raum verlassen ...
In Dübendorf findet derzeit die Einkleidung der Schweizer Ski-Asse statt, gleichzeitig ist es die Medienwoche für die Athleten, wie der „Tagesanzeiger“ berichtet. Bevor Gut-Behrami am Mittwochvormittag auf dem Podest Platz nahm, hatte sie die Bedingungen gestellt, dass sie sich nur äußern werde, wenn keine Reporter des „Blick“ anwesend sind. Diese mussten den Raum verlassen, ehe sich die 34-Jährige über ihre Ziele für die Olympiasaison äußerte. Offenbar gilt dieser Boykott für den Rest der Saison.
Wimbledon-Bericht mit Folgen
Grund für den drakonischen Schritt gegenüber dem Medium, mit dem sie in den vergangenen Jahren schon öfters so ihre Probleme hatte: ein „Blick“-Bericht vom Juli über Gut-Behramis Besuch in Wimbledon. „Briten verwechseln Gut-Behrami mit Ex-Tennis-Star“, titelte das Blatt da.
Die Ski-Beauty war beim Herren-Halbfinale zwischen Carlos Alcaraz und Taylor Fritz auf der Tribüne hinter Hollywood-Star Leonardo DiCaprio gesessen, hatte sich kurz mit ihm unterhalten. Die britische Presse habe sich „auf die Begegnung der Schweizerin mit dem Oscarpreisträger“ gestürzt, schrieb der „Blick“ damals. „Dumm nur: Auf der Insel ist Gut-Behrami trotz all ihrer Erfolge kaum jemandem ein Begriff. Stattdessen wird sie mit Ex-Tennis-Spielerin Dominika Cibulkova (36) verwechselt“, steht in dem Bericht.
Gut-Behrami fand spöttischen Bericht gar nicht lustig
Die „Sun“ hatte zuvor getitelt: „Leonard-Oh! Fans überzeugt, dass DiCaprio mit zwei früheren Wimbledon-Stars flirtete.“ Offenbar hatte die „Sun“ Gut-Behrami mit Cibulkova verwechselt, weil sie auf der Tribüne gleich neben Ex-Wimbledon-Siegerin Garbine Muguruza saß. Jedenfalls fand Gut-Behrami den spöttischen Bericht gar nicht lustig und sperrte den „Blick“ nun für die gesamte Saison von ihrem Presseterminen aus.
