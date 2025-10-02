Lara Gut-Behrami sperrt Journalisten aus

In Dübendorf findet derzeit die Einkleidung der Schweizer Ski-Asse statt, gleichzeitig ist es die Medienwoche für die Athleten, wie der „Tagesanzeiger“ berichtet. Bevor Gut-Behrami am Mittwochvormittag auf dem Podest Platz nahm, hatte sie die Bedingungen gestellt, dass sie sich nur äußern werde, wenn keine Reporter des „Blick“ anwesend sind. Diese mussten den Raum verlassen, ehe sich die 34-Jährige über ihre Ziele für die Olympiasaison äußerte. Offenbar gilt dieser Boykott für den Rest der Saison.