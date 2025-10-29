Ehemalige kämpfen für Erhalt der SOS-Kinderdörfer

Der Kärntner lebte selbst bis zu seinem 18. Lebensjahr in einem SOS-Kinderdorf – dort wuchs auch Friedrich Santner, Vorstand der Anton Paar Group mit Hauptsitz in Graz und weltweit rund 4200 Mitarbeitern, auf. Die beiden riefen jetzt die Petition „Rettet das Kinderdorf“ ins Leben. „Weil wir ganz einfach einen Gegenpol setzen wollten“, erklärt Zernig. „Ja, auch wir haben Licht und Schatten in unserer Zeit im Kinderdorf erlebt – aber das Licht hat bei Weitem überwogen. Wir empfinden eine große Dankbarkeit, so wie wir aufwachsen durften. Ich bin etwa mit meiner Kinderdorfmama noch immer in Kontakt und besuche sie im Pflegeheim.“