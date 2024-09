„Europa ist digital bereits längst kolonialisiert“

Europa hat sehr viel in die Hand der Amerikaner gelegt. „Und das Denken ist offenbar: Solange alles eitel Wonne ist, kann ja auch nichts Schlimmes passieren“, sagt Joe Pichlmayr, Chef des IT-Unternehmens Ikarus, im Interview mit der „Krone“. Doch was geschieht, wenn zwischen Europa und den USA auf einmal ein Konflikt ausbricht? Auf die nächsten Jahrzehnte ist eine Harmonie zwischen den beiden Großmächten jedenfalls nicht in den Stein gemeißelt.