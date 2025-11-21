„Mehr Verwaltung, mehr Kosten, keine Qualität!“

Behörde wehrt sich

„Mehr Verwaltung, mehr Kosten, aber keine Qualität“, fasst Fiedler die Kritik der Prüfer zusammen. Dem hält die Bildungsdirektion entgegen, dass mittlerweile die Leiter und Leiterinnen aller Bildungsregionen den Managementkurs absolviert haben, die Platzkontingente aber vom Ministerium vergeben werden. Die angeführten, 3-jährlichen Kontrollgespräche müssten bis Ende Jänner 2026 abgewickelt werden und seien in „nahezu allen“ Regionen bereits erfolgt. Und dass eine Qualitätsmanagerin 90 Schulen betreuen musste, sei eine auf „Pensionierungen und Langzeitkrankenstände“ zurückzuführende Ausnahme gewesen. Nur zwei Managerinnen seien für mehr als 60 Schulen zuständig: „Dabei handelt es sich aber überwiegend um Kleinschulen.“