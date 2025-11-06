Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bildungsreform in NÖ

FPÖ fordert: „Kein Kulturkampf im Klassenzimmer!“

Niederösterreich
06.11.2025 13:33
Helmut Fiedler, Bildungssprecher der FPÖ in Niederösterreich, geht mit der derzeitigen ...
Helmut Fiedler, Bildungssprecher der FPÖ in Niederösterreich, geht mit der derzeitigen Schulpolitik hart ins Gericht.(Bild: Krone KREATIV/FPÖ/NÖ, Markus Tschepp)

Niederösterreichs Freiheitliche vertreten in Debatte um die Reform des Schulwesens einen strikten Kurs.  Heimische Werte müssten hochgehalten, Leistungsgruppen wieder eingeführt werden. Und das Kreuz im Klassenzimmer soll bleiben.

0 Kommentare

Beim Blick auf das heimische Schulsystem steigen Helmut Fiedler regelrecht die Grausbirnen auf: „So zerstört man die Zukunft“, fasst der Bildungssprecher der FPÖ im niederösterreichischen Landtag sein Urteil über die vorherrschende Bildungspolitik in harsche Worte.

Viele Hemmschuhe in der Schule
Die Grundübel aus seiner Sicht: 20 Prozent der Schüler in Niederösterreich haben nicht Deutsch als Erstsprache, mangelnde Integrationsbereitschaft vieler Schüler und Eltern, die „linke Ideologie der Gesamtschule“ und eine Lehrerausbildung, „die den Pädagogen nicht das Rüstzeug gibt, um mit diesen Herausforderungen fertig zu werden“.

Lesen Sie auch:
Künftig könnte auch über bisherige Bundesschulen die Landesflagge wehen.
Bildung an Länder?
„Wir sind viel näher dran an den Schulen im Land“
27.10.2025
„Krone“-Kommentar
Bildungsreform? Toiletten wären auch schon super!
18.09.2025
„Reform seit Kreisky“
NEOS loben im Nationalrat eigene Bildungspolitik
24.09.2025

Sonderstellung für das Kreuz
„Wir sollten nicht über die Verschiebung von Verwaltungskompetenzen in der Bildung reden, sondern darüber, was in den Schulen passiert“, drängt Fiedler auf grundlegendere Reformen. Er ortet derzeit einen wahren „Kulturkampf in den Klassenzimmern“. In Anspielung auf die Kopftuch-Debatte stellt der FPÖ-Politiker seinen Standpunkt klar: „Es darf keine religiösen Sonderrechte in der Schule geben.“ Das Kreuz habe eine Sonderstellung: „Unsere Heimat basiert ja auf dem Christentum.“

Reformen gefordert – aber wie umsetzen?
Da hakt Fiedler auch mit seinen Forderungen ein. Anpassung an heimische Werte und Traditionen müsse auf dem Stundenplan stehen, ebenso eine tägliche Bewegungseinheit. Zudem tritt der freiheitliche Bildungssprecher für die Wiedereinführung von Leistungsgruppen sogar schon in der Volksschule ein. „Denn eine Schule ohne Leistungsdifferenzierung produziert Gleichstand, aber auf dem Niveau der Schwächeren“, ist Fiedler überzeugt.

Antworten auf die Frage, wie er diese Forderungen in Niederösterreich umsetzen wolle, bleibt Fiedler allerdings schuldig.

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
130.011 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
113.185 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
106.883 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf