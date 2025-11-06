FPÖ fordert: „Kein Kulturkampf im Klassenzimmer!“

Sonderstellung für das Kreuz

„Wir sollten nicht über die Verschiebung von Verwaltungskompetenzen in der Bildung reden, sondern darüber, was in den Schulen passiert“, drängt Fiedler auf grundlegendere Reformen. Er ortet derzeit einen wahren „Kulturkampf in den Klassenzimmern“. In Anspielung auf die Kopftuch-Debatte stellt der FPÖ-Politiker seinen Standpunkt klar: „Es darf keine religiösen Sonderrechte in der Schule geben.“ Das Kreuz habe eine Sonderstellung: „Unsere Heimat basiert ja auf dem Christentum.“