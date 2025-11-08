FPÖ nimmt die Lehrer-Vertreter scharf ins Visier

Aufstieg in höhere Ämter

„In welchem Unternehmen wäre es möglich, dass ein Betriebsrat gleichzeitig Abteilungsleiter ist?“ Diese Frage wirft Stefan Felsleitner auf. Und gibt selbst die Antwort: „Wohl in kaum einem – außer in unseren Schulen!“ Der FPÖ-Funktionär aus dem Piestingtal weiß, wovon der spricht. Schließlich war er selbst langjähriger Pflichtschullehrer in Niederösterreich. Sein Hauptvorwurf: Allzu oft seien Personalvertreter Direktoren und würden zu Schulinspektoren oder sogar in höhere Ämter aufsteigen. „Es gibt in Niederösterreich ehemalige Präsidenten des Landesschulrats, die aus der Personalvertretung kamen“, erklärt Felsleitner: „Die Personalvertretung wird also als Sprungbrett für die eigene Karriere genutzt.“ Die Interessen der Lehrerkollegen würden dabei oft auf der Strecke bleiben.