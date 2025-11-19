„Ein bisschen stolz“ | Neue Energie

Neue Energie. Tatsächlich bewegt dieser Sport-Erfolg die Österreicher. Das zeigen die Jubelfotos aus dem Stadion, das zeigen die vielen positiven Wortmeldungen. Und Rainhard Fendrichs heimliche Österreich-Hymne „I Am From Austria“, die noch älter ist als unsere letzte Teilnahme an einer Fußball-WM zurück liegt, ist der Hit des Tages. Ja, wir freuen uns! Aber ist dieser Erfolg, der uns im Wettbewerb der Weltbesten mitspielen lässt, ein Lichtblick in Krisenzeiten? „Tut das dem Land gut?“ fragten wir via krone.at unsere Leser. Zwei Drittel sagten Ja. Nicht viel? Doch! Angesichts der trüben Grundstimmung, des Novemberblues in unserem Land, ist eine Zweidrittelmehrheit ein schönes, Hoffnung stiftendes Ergebnis. Das Land, die Menschen in diesem Land – wir brauchen diese von Rangnick und seinem Team erzeugte neue Energie dringen. Und wir sollten sie nützen.