Smoke over the north bridge
Fire alarm on the Nordbrücke bridge in Vienna, Wednesday afternoon! At around 2.45 pm, the fire department was called to a spectacular vehicle fire on the exit to Nußdorfer Lände. A Mercedes was suddenly engulfed in flames.
The firefighters fight the blazing flames in the afternoon wearing heavy breathing protection. Footage taken by an attentive reader reporter shows a thick column of smoke above the bridge, which can also be seen from afar.
Firefighting under respiratory protection
According to a spokesperson for the Vienna Fire Brigade, the car is removed by the emergency services after the fire has been extinguished. The cause of the fire is not yet known.
The operation is still ongoing. Drivers should avoid the north bridge - there is a traffic jam.
