Brantner baut weitere Jobs in Wulkaprodersdorf ab

Jetzt ist Schluss

Wie die „Krone“ nun erfuhr, hat die Sort4you GmbH. mit 7. November 2025 neuerlich 14 Mitarbeiter am Standort Wulkaprodersdorf gekündigt. „Wir bedauern die Kündigungen. Eine wirtschaftliche Fortführung der Sortierung ist unter den gegebenen Voraussetzungen nicht mehr möglich. Wir sehen uns aufgrund der veränderten Marktbedingungen – insbesondere durch die Einführung des Einwegpfands und den Bau zweier Sortieranlagen in Ostösterreich – gezwungen, die Kunststoffsortierung in Wulkaprodersdorf mit Ende 2025 einzustellen“, heißt es von Seiten des Unternehmens.