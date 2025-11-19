Brantner baut weitere Jobs in Wulkaprodersdorf ab

Schwierige Zeiten für das Entsorgungsunternehmen Brantner in Wulkaprodersdorf! Der Bereich Kunststoffsortierung wird mit Ende des Jahres komplett eingestellt. Für jene Mitarbeiter, die deshalb gekündigt wurden, ist diese Hiobsbotschaft jetzt vor Weihnachten besonders bitter.
Vor drei Jahren hat die niederösterreichische Entsorgungsfirma Brantner die Hackl Container Abfallbehandlungs GmbH. in Wulkaprodersdorf übernommen. Neben der Sortierung von Leichtverpackungen, Baustellenabfällen bzw. Gewerbe- und Sperrmüll werden Kartons gesammelt und Ersatzbrennstoffe erzeugt. Bereits Ende des Vorjahres wurden im Bereich Sortierung 16 der damals 45 Mitarbeiter beim AMS-Frühwarnsystem angemeldet – also mehr als ein Drittel der Belegschaft. Grund für den Personalabbau waren Auftragsverluste wegen geringeren Kunststoffsortiermengen.
Jetzt ist Schluss
Wie die „Krone“ nun erfuhr, hat die Sort4you GmbH. mit 7. November 2025 neuerlich 14 Mitarbeiter am Standort Wulkaprodersdorf gekündigt. „Wir bedauern die Kündigungen. Eine wirtschaftliche Fortführung der Sortierung ist unter den gegebenen Voraussetzungen nicht mehr möglich. Wir sehen uns aufgrund der veränderten Marktbedingungen – insbesondere durch die Einführung des Einwegpfands und den Bau zweier Sortieranlagen in Ostösterreich – gezwungen, die Kunststoffsortierung in Wulkaprodersdorf mit Ende 2025 einzustellen“, heißt es von Seiten des Unternehmens.
Neue Ausrichtung
In den vergangenen Wochen sei man im engen Austausch mit dem Land Burgenland gestanden, um über die Kündigungen zu informieren und das Thema der Standortentwicklung aufzugreifen. Die Niederlassung in Wulkaprodersdorf soll jedenfalls erhalten bleiben. Auch weitere Investitionen wolle man vor Ort tätigen, wird betont.
Derzeit sind in Wulkaprodersdorf 24 Mitarbeiter beschäftigt. „In Zukunft legen wir unseren Fokus am hiesigen Standort aber auf andere Bereiche der Kreislaufwirtschaft“, verlautet aus dem Unternehmen.
