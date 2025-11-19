Das Burgenland hat sich für die WM qualifiziert

Dank einer jahrelangen erfolgreichen Kooperation mit dem ÖFB wird das jüngste Bundesland Österreichs im kommenden Jahr zum weltweit bekanntesten. Zumindest vorübergehend.
Nach der Qualifikation der Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer, wird man das Burgenland in den USA, Kanada und Mexiko kennenlernen – obwohl aktuell kein rot-goldener Kicker im Kader steht. Bereits seit 1997 gibt es eine Kooperation mit dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB): Der Burgenland-Schriftzug mit symbolisierter Sonne ziert die Trainingsjacken und Anoraks der Spieler, in den Stadien wird großflächig Bandenwerbung betrieben. Im Gegenzug überweist das Land rund eine halbe Million Euro pro Jahr.
Eine „Win-Win-Situation“ für beide Vertragspartner
„Der Werbewert für uns war weit mehr als das Zehnfache“, erinnert sich Alt-Landeshauptmann Hans Niessl, der die Zusammenarbeit rekordverdächtige 19 Jahre vorangetrieben hat. „Es war und ist für beide Vertragspartner eine Win-Win-Situation. Es gab immer ein tolles, perfektes Miteinander.“
Niessl, der nunmehr der Interessensvertretung Sport Austria als Präsident vorsteht, hat beim Match gegen Bosnien-Herzegowina im Happel-Stadion mitgefiebert. Er kommt ins Schwärmen, wenn er über die Strahlkraft dieser Weltsportart spricht. „Fremde Menschen liegen einander in den Armen. Jeder redet darüber, auch jene, die mit Fußball eigentlich nichts am Hut haben. Und wir Burgenländer sind mittendrin!“
„Es freut uns, mitfeiern zu dürfen“
Seit 2019 ist Hans Peter Doskozil als Landeschef für die Kooperation zuständig. „Ganz Österreich ist stolz auf diese Mannschaft, und auch das Burgenland gratuliert von Herzen“, so Doskozil. Das Team habe sich den Platz auf der Weltbühne mehr als verdient. „Als langjähriger Partner freuen wir uns, diesen Erfolg begleiten und mitfeiern zu dürfen.“
Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel spricht von einem „enormen Mehrwert“: Eine Weltmeisterschaft verstärke die Sichtbarkeit noch einmal massiv. „Gemeinsam mit dem ÖFB werden wir im kommenden Jahr gezielte Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen setzen, um dieses Momentum optimal zu nutzen.“ Wie schon bei der EURO 2024, als der Werbewert auf 11,2 Millionen Euro hochschnellte.
Fix ist: 2027 werden das Burgenland und der ÖFB in trauter Zweisamkeit den 30-er begehen. Und dann? Nicht nur ein Fußball-Match kann in die Verlängerung gehen!
