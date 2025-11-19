Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Sommermärchen

Das Burgenland hat sich für die WM qualifiziert

Burgenland
19.11.2025 18:15
Marcel Sabitzer, David Alaba, Konrad Laimer (v. li.) und das Burgenland fahren mit breiter Brust ...
Marcel Sabitzer, David Alaba, Konrad Laimer (v. li.) und das Burgenland fahren mit breiter Brust zur Fußball-Weltmeisterschaft.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Dank einer jahrelangen erfolgreichen Kooperation mit dem ÖFB wird das jüngste Bundesland Österreichs im kommenden Jahr zum weltweit bekanntesten. Zumindest vorübergehend.

0 Kommentare

Nach der Qualifikation der Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer, wird man das Burgenland in den USA, Kanada und Mexiko kennenlernen – obwohl aktuell kein rot-goldener Kicker im Kader steht. Bereits seit 1997 gibt es eine Kooperation mit dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB): Der Burgenland-Schriftzug mit symbolisierter Sonne ziert die Trainingsjacken und Anoraks der Spieler, in den Stadien wird großflächig Bandenwerbung betrieben. Im Gegenzug überweist das Land rund eine halbe Million Euro pro Jahr.

Eine „Win-Win-Situation“ für beide Vertragspartner
„Der Werbewert für uns war weit mehr als das Zehnfache“, erinnert sich Alt-Landeshauptmann Hans Niessl, der die Zusammenarbeit rekordverdächtige 19 Jahre vorangetrieben hat. „Es war und ist für beide Vertragspartner eine Win-Win-Situation. Es gab immer ein tolles, perfektes Miteinander.“

Niessl, der nunmehr der Interessensvertretung Sport Austria als Präsident vorsteht, hat beim Match gegen Bosnien-Herzegowina im Happel-Stadion mitgefiebert. Er kommt ins Schwärmen, wenn er über die Strahlkraft dieser Weltsportart spricht. „Fremde Menschen liegen einander in den Armen. Jeder redet darüber, auch jene, die mit Fußball eigentlich nichts am Hut haben. Und wir Burgenländer sind mittendrin!“

„Es freut uns, mitfeiern zu dürfen“
Seit 2019 ist Hans Peter Doskozil als Landeschef für die Kooperation zuständig. „Ganz Österreich ist stolz auf diese Mannschaft, und auch das Burgenland gratuliert von Herzen“, so Doskozil. Das Team habe sich den Platz auf der Weltbühne mehr als verdient. „Als langjähriger Partner freuen wir uns, diesen Erfolg begleiten und mitfeiern zu dürfen.“

Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel spricht von einem „enormen Mehrwert“: Eine Weltmeisterschaft verstärke die Sichtbarkeit noch einmal massiv. „Gemeinsam mit dem ÖFB werden wir im kommenden Jahr gezielte Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen setzen, um dieses Momentum optimal zu nutzen.“ Wie schon bei der EURO 2024, als der Werbewert auf 11,2 Millionen Euro hochschnellte.

Fix ist: 2027 werden das Burgenland und der ÖFB in trauter Zweisamkeit den 30-er begehen. Und dann? Nicht nur ein Fußball-Match kann in die Verlängerung gehen!

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-2° / 7°
Symbol wolkig
Güssing
-4° / 5°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
-3° / 6°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
-3° / 7°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
-3° / 6°
Symbol wolkig

krone.tv

Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
222.294 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
213.532 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
173.033 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
767 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Burgenland
Bereich sperrt zu
Brantner baut weitere Jobs in Wulkaprodersdorf ab
Nina Stern im TV
Schlagerstar zum Jubiläum erneut vor der Kamera
Neusiedl am See
Anrainer empört: Grüngürtel wird teilweise gerodet
Beste Facharbeiter
Burgenländisches Sextett kämpft ums Comeback
Behörde sagte Nein
Parkfläche errichtet – und gleich wieder gesperrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf