Das Burgenland hat sich für die WM qualifiziert

Nach der Qualifikation der Fußball-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer, wird man das Burgenland in den USA, Kanada und Mexiko kennenlernen – obwohl aktuell kein rot-goldener Kicker im Kader steht. Bereits seit 1997 gibt es eine Kooperation mit dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB): Der Burgenland-Schriftzug mit symbolisierter Sonne ziert die Trainingsjacken und Anoraks der Spieler, in den Stadien wird großflächig Bandenwerbung betrieben. Im Gegenzug überweist das Land rund eine halbe Million Euro pro Jahr.