Anrainer empört: Grüngürtel wird teilweise gerodet

Gerd Burger, selbst Anrainer in diesem Gebiet, versteht die Welt nicht mehr. In den Grüngürtel, der seit Jahrzehnten vor sich hin wächst, fährt schweres Gerät. „Diese grüne Ader ist Heimat vieler Vogelarten, wie zum Beispiel der Nachtigall. Außerdem kühlt sie im Sommer die ganzen Genossenschaftswohnungen“, ist der Neusiedler über die Maßnahme verärgert. Er hat auf openpetition.eu sogar eine Petition mit dem Namen „Stopp von Rodungs- und Abholzungsmaßnahmen entlang des Kirchbergweggrabens in Neusiedl am See“ ins Leben gerufen. Auch via Social Media fordert er den sofortigen Stopp der Arbeiten.