Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nina Stern im TV

Schlagerstar zum Jubiläum erneut vor der Kamera

Burgenland
19.11.2025 10:59
Nina Stern ist in der Serie „Der Winzerkönig“ zu sehen.
Nina Stern ist in der Serie „Der Winzerkönig“ zu sehen.(Bild: Privat)

Sie blickt auf viele großartige Erfolge zurück, aktuell startet Sängerin Nina Stern aus Mischendorf mit Franky Wild durch. Ihre neue Karriere beleuchtet nun ein Fernsehteam.

0 Kommentare

Vor 20 Jahren stand Nina Stern mit den Zillertaler Haderlumpen und ihren afrikanischen Freunden im Finale des „Grand Prix der Volksmusik“ in Zürich, Schweiz. Der Titel, der viel Aufmerksamkeit erregt hatte: „Schau nicht weg, wir sind die Zukunft“. Mit herzerfrischender Begeisterung denkt die gebürtige Deutsche an dieses glanzvolle Erlebnis zurück.

Beitrag für „Studio 2“
Dieses Jubiläum nahm jetzt ein Team des ORF Wien zum Anlass, um einen umfangreichen Beitrag für die Sendung „Studio 2“ zu drehen. Das Spektrum reicht von umjubelten Auftritten über die traumhafte Hochzeit mit Franky Wild bis zur leidenschaftlichen Schlagershow der Zweier WG, die derzeit für viel Schwung und gute Unterhaltung sorgt. Ausgestrahlt wird der Beitrag über das neue Leben von Nina Stern heute, Mittwoch, ab 17.30 Uhr auf ORF 2.

Auf Adventmeile zu sehen
Danach ist weihnachtliche Stimmung angesagt. Nina Stern und Franky Wild eröffnen diesen Freitag ab 18 Uhr als Zweier WG die Adventmeile auf dem Kirchenplatz in Parndorf. Eine Woche später stehen am „Black Friday“ ab 15 Uhr drei Acts im EO Oberwart auf dem Programm. Ein Engagement am 7. Dezember um 17 Uhr auf der Adventmeile in Rust führt Nina Stern in jene Stadt zurück, wo sie im Sommer 2007 für die kultige Fernsehserie „Der Winzerkönig“ mit Harald Krassnitzer vor der Kamera gestanden ist.

Goldene Schlagerjahre
„Für eine Episode durfte ich laut Drehbuch in die Rolle einer Hotelrezeptionistin schlüpfen“, erinnert sich Nina Stern mit Freude daran. Diesmal entführt sie mit Franky Wild in die goldenen Schlagerjahre. Die Zweier WG schöpft aus einem vollen Pool, gefüllt mit 40 berühmten Songs von legendären Größen wie Peter Alexander, Caterina Valente, Cornelia „Conny“ Froboess und Rex Gildo. Nina Stern: „Diese Musik wird heute noch genauso gerne gehört wie früher.“

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-2° / 6°
Symbol heiter
Güssing
-4° / 6°
Symbol wolkig
Mattersburg
-3° / 5°
Symbol heiter
Neusiedl am See
-3° / 5°
Symbol heiter
Oberpullendorf
-3° / 5°
Symbol heiter

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
219.875 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
212.039 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
205.964 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
762 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Burgenland
Neusiedl am See
Anrainer empört: Grüngürtel wird teilweise gerodet
Beste Facharbeiter
Burgenländisches Sextett kämpft ums Comeback
Behörde sagte Nein
Parkfläche errichtet – und gleich wieder gesperrt
Dorner in Brüssel
„Die Rolle der Regionen wird stark geschwächt“
Prozess in Eisenstadt
Warum man aus Kindern keine Marmelade macht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf