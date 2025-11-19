Schlagerstar zum Jubiläum erneut vor der Kamera

Sie blickt auf viele großartige Erfolge zurück, aktuell startet Sängerin Nina Stern aus Mischendorf mit Franky Wild durch. Ihre neue Karriere beleuchtet nun ein Fernsehteam.
Vor 20 Jahren stand Nina Stern mit den Zillertaler Haderlumpen und ihren afrikanischen Freunden im Finale des „Grand Prix der Volksmusik“ in Zürich, Schweiz. Der Titel, der viel Aufmerksamkeit erregt hatte: „Schau nicht weg, wir sind die Zukunft“. Mit herzerfrischender Begeisterung denkt die gebürtige Deutsche an dieses glanzvolle Erlebnis zurück.
Beitrag für „Studio 2“
Dieses Jubiläum nahm jetzt ein Team des ORF Wien zum Anlass, um einen umfangreichen Beitrag für die Sendung „Studio 2“ zu drehen. Das Spektrum reicht von umjubelten Auftritten über die traumhafte Hochzeit mit Franky Wild bis zur leidenschaftlichen Schlagershow der Zweier WG, die derzeit für viel Schwung und gute Unterhaltung sorgt. Ausgestrahlt wird der Beitrag über das neue Leben von Nina Stern heute, Mittwoch, ab 17.30 Uhr auf ORF 2.
Auf Adventmeile zu sehen
Danach ist weihnachtliche Stimmung angesagt. Nina Stern und Franky Wild eröffnen diesen Freitag ab 18 Uhr als Zweier WG die Adventmeile auf dem Kirchenplatz in Parndorf. Eine Woche später stehen am „Black Friday“ ab 15 Uhr drei Acts im EO Oberwart auf dem Programm. Ein Engagement am 7. Dezember um 17 Uhr auf der Adventmeile in Rust führt Nina Stern in jene Stadt zurück, wo sie im Sommer 2007 für die kultige Fernsehserie „Der Winzerkönig“ mit Harald Krassnitzer vor der Kamera gestanden ist.
Goldene Schlagerjahre
„Für eine Episode durfte ich laut Drehbuch in die Rolle einer Hotelrezeptionistin schlüpfen“, erinnert sich Nina Stern mit Freude daran. Diesmal entführt sie mit Franky Wild in die goldenen Schlagerjahre. Die Zweier WG schöpft aus einem vollen Pool, gefüllt mit 40 berühmten Songs von legendären Größen wie Peter Alexander, Caterina Valente, Cornelia „Conny“ Froboess und Rex Gildo. Nina Stern: „Diese Musik wird heute noch genauso gerne gehört wie früher.“
