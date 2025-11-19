Schlagerstar zum Jubiläum erneut vor der Kamera

Auf Adventmeile zu sehen

Danach ist weihnachtliche Stimmung angesagt. Nina Stern und Franky Wild eröffnen diesen Freitag ab 18 Uhr als Zweier WG die Adventmeile auf dem Kirchenplatz in Parndorf. Eine Woche später stehen am „Black Friday“ ab 15 Uhr drei Acts im EO Oberwart auf dem Programm. Ein Engagement am 7. Dezember um 17 Uhr auf der Adventmeile in Rust führt Nina Stern in jene Stadt zurück, wo sie im Sommer 2007 für die kultige Fernsehserie „Der Winzerkönig“ mit Harald Krassnitzer vor der Kamera gestanden ist.