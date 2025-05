Abstiegsregelung der Regionalliga in der Kritik

„Kann so nicht überleben“

Aus sportlicher Sicht jedoch steht vor allem die Abstiegsregelung in der Kritik. Das schlechteste Kärntner Team und die schwächste steirische Mannschaft steigen – unabhängig von der Tabellenplatzierung – ab. Sollten aus der 2. Liga zwei Steirer absteigen, würden in der Regionalliga gleich drei steirische Teams runtermüssen. Heißt: Sollten die Steirer im Unteren Play-off die ersten vier Plätze belegen, steigen der Zweite, der Dritte und der Vierte in die Landesliga ab. Der Fünfte, Sechste und Siebente (im Beispiel aus Kärnten) bleiben in der dritthöchsten Spielklasse. „Da kann man nur den Kopf schütteln! Wer sich das ausgedacht hat, kann nicht aus der Praxis kommen. Dieser Reform wird eine weitere folgen, das kann so nicht überleben“, tobt SAK-Generalsekretär Silvo Kumer.