Mit 1,88 Promille

Betrunkener Autofahrer wollte Polizei davonfahren

Oberösterreich
19.11.2025 10:47
Der Lenker hatte fast zwei Promille im Blut
Der Lenker hatte fast zwei Promille im Blut(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Wie jetzt bekannt wurde, hatte ein alkoholisierter Pkw-Lenker am Montagmorgen versucht, der Polizei zu entkommen. Das gelang ihm nicht. Weil er keinen Wohnsitz in Österreich hat, und auch eine Sicherheitsleistung nicht erbringen konnte, wurde er sofort in Ersatzhaft genommen. 

Am Montag um 8:50 Uhr wurde eine Streife bei Vorchdorf entlang der A1 in Fahrtrichtung Salzburg auf einen polnischen PKW, der auf dem Pannenstreifen Schlangenlinien fuhr, aufmerksam. Nach mehreren Anhalteversuchen, bei weit überhöhter Geschwindigkeit und zahlreichen weiteren Übertretungen nach der Straßenverkehrsordnung konnte der Lenker bei der Abfahrt Laakirchen West angehalten werden.

Deutliche Alkoholisierung
Beim 37-jährigen polnischen PKW-Lenker konnten dabei deutliche Merkmale einer Alkoholisierung festgestellt werden. Ein Alkomattest verlief mit 1,88 Promille positiv. Da der Mann über keinen festen Wohnsitz in Österreich verfügt, wurde von der Bezirkshauptmannschaft Gmunden eine vorläufige Sicherheitsleistung in der Höhe von knapp € 3.000.-festgelegt.

Hinter Gitter
Da sich der Betrag als uneinbringlich erwies, wurde von der zuständigen Behörde die Vorführung vor diese und in weiterer Folge eine Ersatzfreiheitsstrafe verfügt, die der 37-Jährigen sofort antreten musste.

