Kunde schlug in AMS mehrere Feuermelder ein

Aufruhr und Großalarm herrschte am Mittwochmorgen in der Linzer AMS-Filiale am Bulgariplatz – doch es war viel Lärm um nichts. Polizei, Feuerwehr und Rettung rückten an, weil der Feueralarm ausgelöst wurde. Doch nicht etwa durch Flammen oder Rauch, sondern einen randalierenden Kunden. Die Polizei ermittelt.
Blaulichtgewitter herrschte am Mittwochmorgen am Bulgariplatz. Feuerwehr, Polizei und Rettung waren in Eile angerückt, weil Brandmelder in der AMS-Filiale ausgelöst hatten. Beziehungsweise ausgelöst wurden: Grund des Einsatzes war kein Brand oder Rauch, sondern ein randalierender Kunde, der am Gang gleich mehrere Feuermelder mutwillig einschlug, wie das AMS mitteilte.
„Keine Gefahr geherrscht“
Der Vorfall konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden: „Für Mitarbeitende und Kunden bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wohlauf und für Situationen dieser Art entsprechend geschult“, hieß es vom AMS. Videos des Vorfalles kursieren bereits in den sozialen Medien, weil viele andere Kundinnen und Kunden Zeugen des Vorfalls wurden.
