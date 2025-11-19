OÖ. Skigebiete beschneien jetzt „volle Kanone“

Gute Nachrichten für Skifahrer, Snowboarder und Wintersportler aller Art: Ab Dienstag sind in den großen heimischen Skigebieten die Schneekanonen mit voller Kraft im Einsatz. Dem Saisonstart steht derzeit nichts im Wege – Temperaturen und Prognosen sind optimal. Auch die Kartenverkäufe bieten Grund zur Freude.
Endlich ist es so weit: Die Schneekanonen in Oberösterreichs Skigebieten laufen auf Hochtouren. Die großen vier (Dachstein West, Hinterstoder, Hochficht und Kasberg) lassen es ab Dienstag schneien. „Die Bedingungen sind ideal, die Temperaturen niedrig und die Prognosen vielversprechend“, so der Tenor der Skiliftbetreiber.
Kartenverkäufe rekordverdächtig
Doch nicht nur das Wetter bereitet in den heimischen Skigebieten Grund zur Freude: Die Kartenverkäufe sind schon jetzt rekordverdächtig. „Wir haben heuer schon um sieben Prozent mehr Karten verkauft als im Vorjahr. Das ist ein neuer Rekord“, freut sich Helmut Holzinger von den Hinterstoder Seilbahnen. Rupert Schiefer, Chef der Dachsteinseilbahnen stimmt zu: „Besonders bei den Saisonkarten ist die Nachfrage so groß wie nie, die Leute wollen wieder Skifahren.“
Start im Dezember
Auch Johann Drack (Kasberg) und Gerald Paschinger (Hochficht) verzeichnen deutlich gestiegene Verkaufszahlen. Am Hinterstoder soll es schon am 30. November im Teilbetrieb losgehen, bei allen anderen startet die Pistengaudi am darauffolgenden Wochenende.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.