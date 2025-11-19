OÖ. Skigebiete beschneien jetzt „volle Kanone“

Kartenverkäufe rekordverdächtig

Doch nicht nur das Wetter bereitet in den heimischen Skigebieten Grund zur Freude: Die Kartenverkäufe sind schon jetzt rekordverdächtig. „Wir haben heuer schon um sieben Prozent mehr Karten verkauft als im Vorjahr. Das ist ein neuer Rekord“, freut sich Helmut Holzinger von den Hinterstoder Seilbahnen. Rupert Schiefer, Chef der Dachsteinseilbahnen stimmt zu: „Besonders bei den Saisonkarten ist die Nachfrage so groß wie nie, die Leute wollen wieder Skifahren.“