Rekord-Kartenverkauf

OÖ. Skigebiete beschneien jetzt „volle Kanone“

Oberösterreich
19.11.2025 11:20
Am Dachstein wird bereits fleißig beschneit
Am Dachstein wird bereits fleißig beschneit(Bild: www.bergfex.at)

Gute Nachrichten für Skifahrer, Snowboarder und Wintersportler aller Art: Ab Dienstag sind in den großen heimischen Skigebieten die Schneekanonen mit voller Kraft im Einsatz. Dem Saisonstart steht derzeit nichts im Wege – Temperaturen und Prognosen sind optimal. Auch die Kartenverkäufe bieten Grund zur Freude.

Endlich ist es so weit: Die Schneekanonen in Oberösterreichs Skigebieten laufen auf Hochtouren. Die großen vier (Dachstein West, Hinterstoder, Hochficht und Kasberg) lassen es ab Dienstag schneien. „Die Bedingungen sind ideal, die Temperaturen niedrig und die Prognosen vielversprechend“, so der Tenor der Skiliftbetreiber.

Auch am Hinterstoder liegt bereits Naturschnee
Auch am Hinterstoder liegt bereits Naturschnee(Bild: www.bergfex.at)

Kartenverkäufe rekordverdächtig
Doch nicht nur das Wetter bereitet in den heimischen Skigebieten Grund zur Freude: Die Kartenverkäufe sind schon jetzt rekordverdächtig. „Wir haben heuer schon um sieben Prozent mehr Karten verkauft als im Vorjahr. Das ist ein neuer Rekord“, freut sich Helmut Holzinger von den Hinterstoder Seilbahnen. Rupert Schiefer, Chef der Dachsteinseilbahnen stimmt zu: „Besonders bei den Saisonkarten ist die Nachfrage so groß wie nie, die Leute wollen wieder Skifahren.“

Auch am Hochficht wird es unten schon weiß
Auch am Hochficht wird es unten schon weiß(Bild: www.bergfex.at)

Start im Dezember
Auch Johann Drack (Kasberg) und Gerald Paschinger (Hochficht) verzeichnen deutlich gestiegene Verkaufszahlen. Am Hinterstoder soll es schon am 30. November im Teilbetrieb losgehen, bei allen anderen startet die Pistengaudi am darauffolgenden Wochenende.

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Folgen Sie uns auf