Nur einer bekam Job – das Projekt aber einen Preis

„Das schlägt dem Fass den Boden aus!“

Dieses Ergebnis hielt eine von der Stadt eingesetzte Fachjury aber nicht davon ab, „Code.Fusion“ mit dem mit 10.000 Euro dotierten Sozialpreis zu belohnen. FP-Stadtrat Michael Raml schäumt: „Das schlägt dem Fass den Boden aus! Ein Projekt, das keinerlei nachhaltigen Erfolg vorweisen kann und die Stadt weit über 100.000 Euro gekostet hat, wird sogar noch als Vorzeigeprojekt prämiert.“ Gleichzeitig betont er: „Mir geht es hier keinesfalls um Migrantenbashing. Ich würde ein solches Projekt genauso hinterfragen, wenn alle Teilnehmer in Linz geboren wären. Entscheidend ist, ob Steuergeld sinnvoll eingesetzt wird – und das ist hier schlichtweg nicht der Fall.“