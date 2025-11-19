Traunpark-Umbau wegen Zahlungsproblemen gestoppt

Wütende Miteigentümer

Die Hausverwaltung teilte den rund 40 Eigentümern mit, dass der nicht anwesende Mehrheitseigentümer des Gebäudes bei der Tilgung der für die Sanierung aufgenommenen Kredite einen Zahlungsrückstand von rund 850.000 Euro aufweist. Seit mehr als einem halben Jahr sei gar kein Geld mehr überwiesen worden. Gegen ihn wurde eine Klage eingebracht.