Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eigentümer sauer

Traunpark-Umbau wegen Zahlungsproblemen gestoppt

Oberösterreich
19.11.2025 09:00
Viele Wohnungen im Traunpark müssen dringend saniert werden.
Viele Wohnungen im Traunpark müssen dringend saniert werden.(Bild: Markus Wenzel)

Im Welser Traunpark brodelt es gewaltig.  Die vor sechs Jahren begonnene Sanierung musste gestoppt werden. Der Mehrheitseigentümer steckt nach Ärger mit Mietern in Zahlungsschwierigkeiten und hat seit langer Zeit nicht mehr Raten für die Tilgung des Kredits bezahlt. Die Hausverwaltung reichte nun Klage ein. 

0 Kommentare

Aufgeheizt ist die Stimmung im Welser Traunpark! Die 2019 begonnene Sanierung des Ende der 1970er-Jahre errichteten Gebäudes mit Hotel, Geschäftsflächen, Wohnungen und Tiefgarage ist ins Stocken geraten. Erste Mieter zogen bereits aus, weil die Dächer undicht, die Wände feucht sind. Bei einer Eigentümerversammlung kochten die Emotionen hoch.

Zuletzt klagten die Bewohner auch über Gestank. Der Mieter des Supermarkts zog aus, ließ alle ...
Zuletzt klagten die Bewohner auch über Gestank. Der Mieter des Supermarkts zog aus, ließ alle Lebensmittel liegen.(Bild: Markus Wenzel)

Wütende Miteigentümer
Die Hausverwaltung teilte den rund 40 Eigentümern mit, dass der nicht anwesende Mehrheitseigentümer des Gebäudes bei der Tilgung der für die Sanierung aufgenommenen Kredite einen Zahlungsrückstand von rund 850.000 Euro aufweist. Seit mehr als einem halben Jahr sei gar kein Geld mehr überwiesen worden. Gegen ihn wurde eine Klage eingebracht.

Zitat Icon

Rückstand bei den Zahlungen gibt. Es sind aber sicher nicht 850.000 Euro. Ich möchte bis Jahresende mit der Hausverwaltung alle offenen Fragen klären und dann zahlen, was offen ist

Florian Schell, Traunpark Invest GmbH

Gegenüber der „Krone“ nimmt Florian Schell, der 2018 mit seiner Firma Traunpark Invest GmbH einen großen Teil des Traunparks kaufte, ausführlich Stellung. „Es stimmt, dass es einen Rückstand bei den Zahlungen gibt. Es sind aber sicher nicht 850.000 Euro. Ich möchte bis Jahresende mit der Hausverwaltung alle offenen Fragen klären und dann zahlen, was offen ist.“

Zwei Jahre keine Mieteinnahmen
Der 31-jährige Jungunternehmer nennt auch Gründe für die Zahlungsschwierigkeiten: „Wir haben über zwei Jahre keine Miete für den Supermarkt im Erdgeschoss bekommen, das ist unsere mit Abstand größte Mietfläche.“

Gestank im Erdgeschoss
Statt Geld gab es nur Ärger. Binnen kurzer Zeit schlitterten zwei Supermarkt-Mieter in die Insolvenz. Der letzte schloss kurzfristig, ließ alle Lebensmittel liegen. Im gesamten Gebäude begann es binnen weniger Tage übel zu riechen. „Wir durften aus rechtlichen Gründen nicht rein, haben den Mieter auch nicht erwischt“, so Schell. 

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Symbolbild
Mit Messern bewaffnet
D: Polizei schießt gehörlose Zwölfjährige nieder
Archivbild aus dem Jahr 2024: Israelische Soldaten während ihres Gaza-Einsatzes
„Waffenruhe stabil“
Israel erhält wieder deutsche Rüstungsgüter
Die Feuerwehr konnte das Unfallfahrzeug schließlich aus dem „Schwarzen See“ bergen.
Im eiskalten Wasser
Junger Mann ertrinkt nach Unfall in seinem Auto
Der Fall aus Rohrbach sorgte in ganz Österreich für Aufregung.
Erste Konsequenzen
Keine Hilfe für Frau: Spitalsmanager tritt zurück
In diesem Augenblick ahnte schon der Besitzer, dass mit seinem E-Bike etwas nicht stimmt.
Schockmoment
Russisches E-Bike begann in Aufzug zu brennen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Die legendären Kessler-Zwillinge starben gemeinsam
219.075 mal gelesen
Die legendären Kessler-Zwillinge sind tot. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. 
Innenpolitik
Nur ein Bundesland macht keine neuen Schulden
211.493 mal gelesen
Wer geht beim Schuldenabbau mit bestem Beispiel voran?
Fußball International
„Kein Fairplay!“ Bosnien erhebt Vorwürfe gegen ÖFB
205.115 mal gelesen
Am Dienstag steigt der große WM-Showdown zwischen Österreich und Bosnien in Wien.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
757 mal kommentiert
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Oberösterreich
Eigentümer sauer
Traunpark-Umbau wegen Zahlungsproblemen gestoppt
Lenker verletzt
Kleintransporter prallte frontal gegen Brücke
Hilfe für Mühlviertler
Günter brummt laut, wenn er sich glücklich fühlt
Krone Plus Logo
Judo-Final-Four
„Ganz Österreich ist gegen die Galaxy Tigers!“
„Krone“ in Indien
Bajaj sagt „Ja“ zu KTM, aber der Sparstift kommt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf