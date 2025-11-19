Günter brummt laut, wenn er sich glücklich fühlt

Mehrfach beeinträchtigter Mühlviertler (60) kann verbal leider nicht mit Worten kommunizieren, muss sich daher mit Lauten und Gesten mitteilen. Er ist ein ruhiger, genügsamer Mensch, der Momente der Entspannung besonders liebt. Der speziell für seine Bedürfnisse ausgestattete Raum in seiner Unterkunft, in den er sich gerne zurückzieht und entspannt, müsste dringend renoviert werden.
Es waren schwerwiegende Komplikationen während der Geburt, die dem 60-jährigen Günter aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung leider mehrfache körperliche und geistige Beeinträchtigungen beschert hatten. Seit damals leidet er unter anderem an epileptischen Anfällen.
Trotz seiner Handicaps führt der Mühlviertler ein weitgehend selbstbestimmtes Leben, auch wenn er bereits seit dem 8. Lebensjahr in einem betreuten Wohnhaus einquartiert ist.
„Er hat ein herzhaftes, ansteckendes Lachen und zaubert auch seinen Mitbewohnern oft ein Lächeln ins Gesicht“, erzählt Julia, seine pädagogische Betreuerin. Auch wenn Günter nicht sprechen kann, findet er klare Wege, sich mitzuteilen – über Laute, Gesten und den vertrauten Kontakt zu den Betreuern. „Ein zufriedenes leises Brummen bedeutet, dass es ihm gut geht. Wenn er etwas möchte, nimmt er seine Bezugsperson am Arm und zeigt, was er meint.“
Günter isst leidenschaftlich gern und viel, auch wenn man ihm das körperlich nicht ansieht. Besonders Leberkäse und Krapfen liebt er über alles. Trotz seines gesegneten Appetits bleibt er schlank und aktiv.
Wasser und Musik
„Wasser hat für ihn eine besondere Bedeutung. Er mag es zu baden, egal ob in der Badewanne, im Hallenbad oder im Freibad. Bei Gruppenurlauben in einer kleinen Therme oder bei Ausflügen ins nächste Hallenbad ist er immer gern dabei“, bestätigt Simon, der Leiter des Wohnhauses. Günter höre auch gern Musik: „Da ist er sehr offen, mag klassische Musik genauso wie Schlager. In der Früh wird als Erstes auch sofort das Radio aufgedreht.“
Und der 60-Jährige fährt gern in einem Auto mit. „Am liebsten bei einem Kurzausflug zu einer Konditorei, in der es Kaffee, Cola, Kuchen und Kekse gibt.“
Ein besonderer Lieblingsort für Günter ist der sogenannte Snoezelen-Raum (holländische Wortkombination aus Schnüffeln und Dösen) in seinem Wohnhaus. Er hält sich regelmäßig dort auf, um zur Ruhe zu kommen, Musik zu hören und die sanften Lichter zu betrachten.
Wenn Sie in diesem Fall helfen möchten, spenden Sie bitte unter dem Kennwort „Brummer“ an unser „Krone“-Sonderkonto bei der Hypo Oberösterreich:
IBAN: AT76 5400 0000 0040 0002
BIC: OBLAAT2L
Wenn Sie mittels Online-Banking spenden wollen, achten Sie bitte darauf, dass beim Kontonamen „Verein Krone-Leser helfen“ angeführt ist.
Spender werden in den kommenden Wochen wahlweise in der Printausgabe der „OÖ-Krone“ veröffentlicht.
Sollten Sie aber anonym bleiben wollen, führen Sie das bei der Einzahlung bitte explizit an. Ihre Spenden sind auch steuerlich absetzbar!
Leider ist die Ausstattung aber schon sehr in die Jahre gekommen, sodass vieles nicht mehr funktioniert und der Raum nicht mehr gut genutzt werden kann. Auch die speziell auf Günters Bedürfnisse angepassten Sitzmöglichkeiten gehören dringend ausgetauscht. Seine Hoffnung ruht nun auf der „Krone“-Familie.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.