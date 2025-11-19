Vorteilswelt
Nestroy 2025

Zwei Nominierungen, zwei starke Geschichten

Oberösterreich
19.11.2025 17:00
Szene aus „The Broken Circle“, ein Stück über ein krebskrankes Kind, in den Linzer Kammerspielen
Szene aus „The Broken Circle", ein Stück über ein krebskrankes Kind, in den Linzer Kammerspielen

Der Nestroy-Theaterpreis 2025 rückt näher und das Landestheater Linz ist lediglich in zwei Kategorien – von insgesamt 12 – nominiert. Ob Linz einen Preis bekommt, wird am Sonntag, 23. November, bei der Gala bekannt gegeben. Schon jetzt fix: Der deutsche Schauspieler Martin Schwab wird mit dem Preis für das Lebenswerk ausgezeichnet.

Der Nestroy-Theaterpreis gilt als die wichtigste Auszeichnung für Schauspiel und Theater in Österreich. Er gilt als „Oscar“ der heimischen Bühnenwelt. Er wird am Sonntag, 23. November, bei einer Gala im Wiener Volkstheater vergeben.

Heuer gibt es 42 Nominierungen in 12 Kategorien. Das Landestheater Linz tritt lediglich zweimal in Erscheinung, allerdings mit starken Geschichten.

Über Flucht und Krankheit
In der Kategorie „Bester Schauspieler“ ist Christian Higer gelistet. Er beeindruckte als Karl Anton Winter in dem Stück „Die Flucht“ von Lida Winiewicz und Ernst Waldbrunn. Diese Inszenierung lief in den Kammerspielen des Landestheaters Linz und überzeugte die Jury durch ihre intensive Darstellung und emotionale Tiefe.

Christian Higer in „Die Flucht“
Christian Higer in „Die Flucht"

Verlust eines Kindes
Als „Beste Bundesländer-Aufführung“ geht „The Broken Circle“, inszeniert von Sara Ostertag, ins Rennen. Das Stück basiert auf dem bekannten Film „The Broken Circle Breakdown“ und erzählt die berührende Geschichte eines Paares, das mit Krankheit und Verlust ihres Kindes konfrontiert wird. Die Linzer Inszenierung wurde für ihre kraftvolle Regie und die sensible Umsetzung gelobt, wir haben darüber berichtet.

Wer schlussendlich mit einem Nestroy belohnt wird, weiß man erst am Sonntag, 23. November. Lediglich der Preis für das Lebenswerk steht fest. Er geht an den langjährigen Burgschauspieler Martin Schwab. Die Verleihung im Volkstheater Wien wird auch in ORF III übertragen.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Oberösterreich

