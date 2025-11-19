Zwei Nominierungen, zwei starke Geschichten

Der Nestroy-Theaterpreis 2025 rückt näher und das Landestheater Linz ist lediglich in zwei Kategorien – von insgesamt 12 – nominiert. Ob Linz einen Preis bekommt, wird am Sonntag, 23. November, bei der Gala bekannt gegeben. Schon jetzt fix: Der deutsche Schauspieler Martin Schwab wird mit dem Preis für das Lebenswerk ausgezeichnet.