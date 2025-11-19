170 Feuerwehrleute löschten brennendes Holzhaus

170 Feuerwehrleute von 13 Feuerwehren sind am Mittwoch ab 16 Uhr in Taiskirchen im Innkreis im Einsatz. Ein Holzhaus und der hölzerne Wirtschaftstrakt waren in Brand geraten.
Der Brand in Taiskirchen begann gegen 17 Uhr. Der Wirtschaftstrakt aus Holz und das ebenfalls hölzerne Wohnhaus wurden durch die Flammen schwer beschädigt, 170 Feuerwehrleute waren im Einsatz.
