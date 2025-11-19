Wahnsinnsfahrt von 17-Jährigem endete in Unfall

Polizei kurz abgehängt

Doch der Lenker dachte gar nicht daran, sondern entzog sich der Anhaltung und raste auf waghalsige und riskante auf einen Parkplatz bei der Plus City in Pasching. Dort musste er wenden, hielt aber trotz Blickkontakt mit den Beamten sein Fahrzeug nicht an und flüchtete weiter. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit gelang es ihm sogar kurz, die Polizisten abzuhängen.