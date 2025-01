Zufallsfund: Fleischfressende Wurmarten entdeckt

In Österreich wurden drei Arten fleischfressender Strudelwürmer entdeckt. Wie das Haus des Meeres am Mittwoch mitteilte, führte ein Zufallsfund in der Australienanlage erstmals auf die Spur der Art „Caenoplana variegata“. Die Spezies findet ihren Weg nach Europa hauptsächlich über den Pflanzenhandel.