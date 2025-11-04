Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Grüne Zone in Mödling

Parkplatz-Misere bei Spital: Wer ist schuld daran?

Niederösterreich
04.11.2025 09:15
Weil im Viertel rund um das Mödlinger Spital alles zugeparkt ist, soll man bald in der ganzen ...
Weil im Viertel rund um das Mödlinger Spital alles zugeparkt ist, soll man bald in der ganzen Stadt fürs Parken zahlen müssen.(Bild: Krone KREATIV/Patrick Huber)

Hauptauslöser für die Parkpickerl-Debatte in Mödling in Niederösterreich ist die angespannte Parkplatzsituation rund um das Krankenhaus. Die SPÖ schiebt Altbürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP) die Schuld daran in die Schuhe. Dieser kontert aus der Polit-Pension.

0 Kommentare

Tagsüber einen freien Gratis-Parkplatz in Mödling zu ergattern, kommt einem Lotto-Sechser schon ziemlich nahe. Und die Chance, einen solchen auch noch in Spitalsnähe zu finden, ist – zumindest gefühlt – deutlich geringer als jene auf einen Hauptgewinn. Die rot-grüne Stadtregierung will diese Misere mit nahezu flächendeckender Grüner Zone und Parkpickerl für Anrainer in den Griff bekommen. Die Opposition sowie ÖVP-regierte Nachbargemeinden machen massiv dagegen mobil.

Lesen Sie auch:
Janschka, Haidvogel, Moser und Zeidler-Beck (von links) protestieren gegen die Parkpickerl-Pläne ...
Wegen Grüner Zone
Nachbarorte befürchten Parkpickerl-Flüchtlinge
02.11.2025
Bald neue Gebühren
Mödling: Blaue wettern gegen „Grüne Parkzonen“
09.10.2025
Gebühren in den Zonen
Beim Parken ärgern sich Autofahrer grün und blau
22.05.2025

Das ruft SPÖ-Bezirksvorsitzenden David Loretto auf den Plan. „Schwere ÖVP-Fehlentscheidungen“ hätten die Verschärfung der Parkplatzsituation verursacht: „Die akute Lage ist entstanden, als noch ein ÖVP-Abgeordneter Bürgermeister in Mödling war“, poltert Loretto.

Zitat Icon

Parkraumbewirtschaftung ist kein unredlicher Überfall, sondern in vielen Städten längst Standard: Für Parkraum zahlt, wer ihn nutzt.

David Loretto, SPÖ-Bezirksvorsitzender

Bild: www.martinschoedl.com

Krankenhaus-Standort als Problem
Damit schiebt er Hans Stefan Hintner, der 2024 zurückgetreten ist, den schwarzen Peter zu. Vor allem der Spitalsumbau am Standort mitten im Wohngebiet statt eines Neubaus am Stadtrand habe von fehlendem Weitblick gezeugt, so Loretto: „Zusätzlich wurde auch noch die versprochene Tiefgarage beim Krankenhaus abgesagt. Jetzt hat Mödling den Schlamassel.“

Der gebührenpflichtige Besucherparkplatz beim Spital ist zumeist halb leer.
Der gebührenpflichtige Besucherparkplatz beim Spital ist zumeist halb leer.(Bild: Stadtgemeinde Mödling)
Die Gassen um das Krankenhaus sind total zugepark.
Die Gassen um das Krankenhaus sind total zugepark.(Bild: Stadtgemeinde Mödling)

Der Verzicht auf die Tiefgarage sei damals „zu unserem Missfallen“ erfolgt, betont ÖVP-Altbürgermeister Hintner im Gespräch mit der „Krone“ und kontert auf den Vorwurf mangelnder Weitsicht: Man habe sehr wohl Parkplätze für Spitalsbesucher geschaffen, diese würden aber nicht angenommen, weil jeder sein Auto gratis abstellen wolle.

Zitat Icon

Man kann doch keine Parkraumbewirtschaftung quer über die ganze Stadt machen. Die SPÖ wird Probleme mit ihrer eigenen Klientel kriegen.

Hans Stefan Hintner, ÖVP-Altbürgermeister

Bild: Reinhard Judt

Keine Parkplatz-Garantie
„Wo der Parkplatzdruck groß ist, braucht man einen Mix aus Gebührenpflicht und Alternativparkplätzen für Anrainer.“ Pläne für solche habe es durchaus gegeben, diese seien aber an Anrainerbeschwerden gescheitert. Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet zu kassieren, sei hingegen keine taugliche Lösung, ist Hintner überzeugt: „Denn ein Parkpickerl ist für die Anrainer schließlich keine Garantie, dann auch einen freien Parkplatz zu finden.“

Porträt von Christoph Weisgram
Christoph Weisgram
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.475 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
123.741 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
123.598 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf