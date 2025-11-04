Parkplatz-Misere bei Spital: Wer ist schuld daran?

Tagsüber einen freien Gratis-Parkplatz in Mödling zu ergattern, kommt einem Lotto-Sechser schon ziemlich nahe. Und die Chance, einen solchen auch noch in Spitalsnähe zu finden, ist – zumindest gefühlt – deutlich geringer als jene auf einen Hauptgewinn. Die rot-grüne Stadtregierung will diese Misere mit nahezu flächendeckender Grüner Zone und Parkpickerl für Anrainer in den Griff bekommen. Die Opposition sowie ÖVP-regierte Nachbargemeinden machen massiv dagegen mobil.