Diese China-Autos kommen künftig von Magna in Graz

Der G6 zielt als Mittelklasse-SUV mit rund 4,75 Metern Länge direkt auf Bestseller wie Tesla Model Y, VW ID.4 oder Hyundai Ioniq 5.

Plattform: 800-Volt-Architektur (kurze Ladezeiten!)

Plattform: 800-Volt-Architektur (kurze Ladezeiten!) Leistung: 350 kW /476 PS mit Dualmotor-Allrad

Leistung: 350 kW /476 PS mit Dualmotor-Allrad Akku: ca. 87 kWh nutzbar

Akku: ca. 87 kWh nutzbar Reichweite: bis zu 570 km (WLTP)

Reichweite: bis zu 570 km (WLTP) Laden: bis 280 kW DC → 10-80 % in unter 20 Minuten

Laden: bis 280 kW DC → 10-80 % in unter 20 Minuten Innenraum: futuristisches Cockpit mit großem Zentraldisplay, optionalem Beifahrerscreen, AR-Head-up-Display, Panoramadach

Mit seinem Preis (in Deutschland aktuell ab ca. 46.000 €) soll der G6 den Massenmarkt aufmischen – in Österreich dürfte er auf ähnlichem Niveau starten.