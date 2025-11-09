Graz: G-Klasse hält dem Druck am Automarkt stand

Wer einen fabrikneuen G kauft, kann ihn persönlich vom Werk abholen – und verbringt meistens noch einen Tag auf diesen Teststrecken. Hier lernen Käufer das Auto kennen und gehen an seine Limits, aber auch Fans sind willkommen. Selbst das Schokomousse wird hier in Form eines Geländewagens serviert.

1500 Arbeitsplätze bei Magna hängen an der G-Klasse

Kann die steirische Wirtschaft auch auf den G vertrauen? In der Halle 12 von Magna Steyr in Graz rollen die Karosserien im Schneckentempo durch das Werk – und zwar seit 46 Jahren und gesichert bis mindestens 2029. 1500 Arbeitsplätze hängen nur an diesem Auto. „Jeder einzelne der über 600.000 G kommt hier raus“, sagt Instruktor Gerald Feichtinger bei der Tour durch die Halle. Südseeblau, Obsidianschwarz: „Dieser rechts gelenkte Weiße könnte nach Japan gehen, die sind dort sehr beliebt.“ So gut wie alles ist hier Handarbeit – vom Einheben des Motors bis zum Nähen der Lederhaut für die Sitze. Hundert Arbeitsstunden dauert es, bis der Geländewagen fertig gebaut ist – immerhin mindestens doppelt so lang bei der ebenso luxuriösen S-Klasse.